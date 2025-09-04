米ツアー参戦豪華メンバーが集結

米女子ゴルフツアーのFM選手権は日本時間1日まで、米マサチューセッツ州TPCボストン（6533ヤード、パー72）で開催された。通算13アンダーで日本勢最上位の7位に入った畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が自身のインスタグラムを更新。今季の総獲得賞金21億円超えの日本人ツアーメンバーが集結した豪華ショットを公開した。

今季、米国女子ツアーに参戦している13人の日本人選手が一堂に会した。畑岡が「試合前に皆んなでご飯に行けました」として投稿した2枚の写真。各々が私服姿で、飲食店の前で集合写真を撮影すると、もう1枚の写真では、ピースなど思い思いのポーズをしている。

全英女子オープンを制し賞金ランキング3位につける山下美夢有や同4位の竹田麗央、シェブロン選手権でメジャー初優勝を果たした同6位の西郷真央、同11位の千怜、同20位の明愛の岩井姉妹など豪華メンバーが揃う1枚。獲得賞金は、山下はここまで計264万8549ドル（約3億9330万円）、竹田が計264万7184ドル（約3億9310万円）、西郷が計239万0384ドル（約3億5519万円）を獲得するなど、13人で計1431万4443ドル（約21億2678万円）を稼ぎ出している。

畑岡が「調子も少しずつ上がってきたので残りの試合も頑張ります！」とつづった投稿には日本人ファンから反応が殺到した。

「みんなで食事会 みんないい笑顔 素晴らしい」

「日本から応援している私たちは、13人の写真を見てホッとしました」

「13人衆最高の笑顔ですねぇ」

「13人の笑顔が素敵です！」

今週はオープンウィーク。現地時間11日にクローガー・クイーンシティ選手権が米オハイオ州で開幕する。



