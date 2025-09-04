◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）

巨人がヤクルトに先制パンチを浴びせ連勝した。首位打者争いを繰り広げる泉口友汰内野手（２６）が初回に先制２点三塁打を放って、一挙４点の口火を切ると、勢いに乗り２戦連続の猛打賞。打率３割でリーグトップに立ち、出塁率との２冠に躍り出た。先発の森田駿哉投手（２８）は６回２失点で３勝目。チームもカード勝ち越しを決め、３位・ＤｅＮＡとの差を２・５に広げた。

前夜に試合を決めた絶好調男のバットが、いきなり火を噴いた。０―０の初回無死一、二塁。泉口が２球目の内角カットボールを振り抜いた打球が右中間を深々と破った。４番に戻った岡本の前で「出塁することだけ考えて打席に入りました」と決勝の２点適時三塁打。２日・ヤクルト戦の８回に貴重な２点をもたらした一打に続く２打席連続三塁打で、自己最長の連続試合安打を１４に伸ばした。

そして４打数２安打で打率を２割９分９厘として迎えた第５打席。「（岡本）和真さんと（吉川）尚輝さんが猛打賞だったんで、最後回ってきたらもう１本打ちたいなと思っていた」と低め１３９キロスプリットを右前へはじき返し、６月１１日以来となる打率３割に乗せた。直近５試合は２３打数１１安打、打率４割７分８厘の大爆発。３打数１安打の小園（広島）を３厘差でかわして３か月ぶりとなる打率リーグトップに立った。

前日２日のお立ち台で「産んでくれてありがとうございます！」と今季初の現地観戦だった両親に感謝を伝えた背番号３５。試合後にスマホを見ると、２人から別々に「ありがとう」とＬＩＮＥが入っていた。和歌山・御坊市から車を運転し、片道１時間３０分以上かけて足を運んでくれた両親に「気をつけて帰ってね」と返信。これ以上ない親孝行となった。

パ・リーグで打率５位の中島（楽天）と規定打席には届かずもルーキーで打率２割９分３厘の西川（ロッテ）は実家が「車で５分」の幼なじみ。学年は違えど、３人とも青学大に進学した縁もある。オフにゴルフをともにして、翌年の飛躍を誓い合った３人が、和歌山のブレイクトリオとして躍動している。

遊撃手が首位打者を獲得すればセ・リーグでは１６年の坂本勇人以来、２人目。両リーグを通じても５人目の快挙だ。３割６分２厘の出塁率もトップをキープ。阿部監督は「取り組む姿勢、集中力が素晴らしい。状況判断もしっかりできる」と絶賛した上で「首位打者だとか言われてますけど、まだ２０試合以上ありますから。プレッシャーにならないようにやってあげてくださいよ」と親心を見せた。それに応えるように泉口は「まだ試合が残っているので、しっかり勝てるように頑張りたい」と気を引き締めた。開幕２軍スタートから始まり、がむしゃらに駆け抜けてきた今季。ぶれない姿で２冠を引き寄せる。（内田 拓希）

【堀内恒夫Ｐｏｉｎｔ】 泉口はボールが良く見えているし、コースに逆らわない打ち方ができるから、投手目線で見ても穴がないよな。たまに甘い球を打ち損じることはあるけれど、まあそれは若さってことで。１球、１打席を大事にしていることは、凡打の時の悔しがり方を見ていれば分かる。気持ちも技術も充実しているからこその２試合連続猛打賞。高い率での首位打者争いとなると経験がモノをいうこともあるだろうが、３割前後の数字なら、この勢いでいけばタイトルのチャンスは十分にあるよ。