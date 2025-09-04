◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日５―２阪神（３日・バンテリンＤ）

若き両大砲が輝いた。中日・細川と石川昂がアベック弾の競演だ。まずは上林の適時打で同点に追いついた５回。２死一、三塁で、細川が伊藤将の１４０キロ直球を右翼席最前列に運んだ。９試合ぶりとなる１４号の勝ち越し３ラン。すると４番に負けじと、６月以来の１軍昇格を果たした石川昂も続く。４―２の６回。１３１キロのツーシームを左翼席中段にたたき込む待望の今季１号ソロだ。「もう打てないんじゃないかと思ったこともあった。うれしい」。安どの笑みを漏らした。

６年目の新主砲候補は今季、４番で開幕を迎えながら状態が上がらず、２度の２軍落ちを経験。打撃フォームを改善し、直近の２軍戦５試合で打率４割７分１厘（１７打数８安打）と結果を残してＣＳ争いの正念場に戻って来た。チームは優勝へと突き進む阪神を逆転で破り、３位・ＤｅＮＡに１・５ゲーム差。「合流した日に１本打てたのは自信になる。チームに貢献できるように」。１３年ぶりのＣＳ進出へ、若き大砲が強力なピースとなる。（森下 知玲）