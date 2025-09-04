◆パ・リーグ ソフトバンク７―１オリックス（３日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンク打線が面白いようにつながった。２回に打者９人の６長短打で一挙５点を奪った。「５点も入ったのは久しぶりじゃないか」と、王球団会長も左うちわの展開で、オリックスに連勝。２位の日本ハムが敗れて２ゲーム差。４日に同カードで勝つか引き分け、日本ハムがロッテに敗れれば、いよいよ優勝マジック１９が点灯する。

ビッグイニングの足がかりは、またしても中村、今宮の百戦錬磨コンビがやってのけた。２日の試合は代打の切り札として７回に同点打を放った中村が先頭で二塁打。「去年生まれた愛する息子の誕生日だったので絶対に勝ちたいと。何とか活躍を届けられれば」と、自宅で待つ長男の１歳のバースデーに発奮した。３回先頭でも三塁打、７回にも安打で準サイクル。「ホームランを狙ってなかったといえばウソになりますけど、甘くなかったです」と３５歳の新米パパは苦笑いした。

２回無死一、三塁で先制タイムリーを放ったのは３４歳の今宮だ。「（前進守備でなかったため）ダブルプレーでも１点が入るので思い切っていくことができた」と１６年目のベテランらしい冷静な判断。前夜の８回の決勝打に続く勝負強さを見せた。

マジック点灯にリーチをかけていた８月２２日からの日本ハム３連戦で３連敗を喫して、３・５ゲーム差を一気に詰められた。４連敗となった同２６日にはゲーム差なし。２７日に１ゲーム差に離してから平行線が続いたが、１週間かけて２ゲーム差とした。「最後まで分からない。最後までもつれると決めている。自分の中で」と、小久保監督に一喜一憂の様子はない。同学年の日本ハム・新庄監督とのデッドヒートを楽しみ、最高のエンディングを迎えるシナリオは完成している。（島尾 浩一郎）