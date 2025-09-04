SixTONESジェシー、カーナビの声主に苦戦「マジでピンとこない」 “レアな人物”とのLINE告白
きょう4日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜後9：00）は「凡人VS家事プロ ライフハックバトル」「カーナビ声は誰？クイズ」の好評企画2本立てで送る。
【番組カット】仲良し！ドライブを楽しむナイナイ＆ジェシーら
「生活の知恵ライフハックハンデマッチSHOW 家事プロ軍団VS凡人軍団」ではギャル曽根、コジマジック、藤本淳史の“家事プロ軍団”と、岡村隆史（ナインティナイン）、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）の“凡人軍団”が、家事を楽にする驚きのライフハック問題に挑む。問題発表では永尾柚乃が登場し、3児の母・大沢あかねが見届け人を務める。
調理師免許を持つ家事プロ・ギャル曽根は「収納のプロもいて天才もいて、日常のことは私にお任せください」と気合十分。「問題：収納ケースに大量の衣類をコンパクトに収納する方法」では、「本当にできるんですよね？」と疑う凡人チームだが、岡村に名案が舞い降りる。この問題の正解には、大沢が「めっちゃ気持ちいい」、永尾も「勉強になった」と大興奮。さらに、「問題：コルク抜きなしでワインのコルクを抜く方法」では、岡村が「俺らの意地見せたろか！」と力技に出ようとする中、「何個かある」と余裕の家事プロ軍団は、何やら大きな音を立て始める。そして「問題：ゆで卵の殻を超時短でむく方法」では目からウロコの超時短テクが飛び出す。
「カーナビの声誰か当てたらゴチになります」では、ドライブをしながらカーナビの音声を担当する有名人が誰なのかを当てる。ゲストは井上裕介（NON STYLE）、ジェシー（SixTONES）、松村沙友理。声の主にゆかりのある場所を訪れながら、最終的に予想が外れた人がロケの食事代を割り勘する。
予想において重要なのは芸能界での交友関係ということで“LINEのやり取りをしている意外な人”をそれぞれ発表する。ジェシーは交友関係の広さで有名だが、中でもレアな人物の名前に車内は騒然となる。一方、矢部浩之も意外な“大物女優”との交友関係を告白し、井上が「どのタイミングで？」と興味津々。ドライブの途中には「客の好みに合わせて提供してくれる超高級コーヒー店」に立ち寄るが、その味わい深さにジェシーが「飲まない方がいい」と絶句する。
さらに、犬好き必見のフォトスポットではジェシー、松村のあざといショットが連発。そして、ナビの途中で声色が自在に変わる変幻自在ぶりに、松村は「全然わからへん」、ジェシーは「マジでピンとこない」と頭を悩ます。
