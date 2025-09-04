門脇麦＆ACEes作間龍斗“15歳差夫婦”再び ドラマ『ながたんと青と』3年ぶりに新作
俳優・門脇麦が主演、ACEesの作間龍斗が共演するWOWOWの連続ドラマW-30『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』（全10話）が2026年春から放送・配信されることが決定した。磯谷友紀氏の同名漫画を実写化し、戦後間もない京都を舞台にしたグルメラブストーリーが3年ぶりに復活する。
【場面写真】笑顔でご飯を…！学ラン姿の作間龍斗
料理人・桑乃木いち日（門脇）が経営難の実家料亭を救うため、大阪の老舗ホテル経営者の三男・山口周（作間）と政略結婚することから始まった前作は、2023年に放送・配信され話題を集めた。女性料理人がほとんどいなかった時代に自らの料理で未来を切り開くヒロインの姿や、15歳差夫婦の恋模様が注目を浴び、SNSでは続編を望む声が相次いでいた。
今回描かれるのは結婚から1年後。新たな家族が加わり、さらに山口家の次男・栄が登場することで、立ち直りつつあった「桑乃木」に再び試練が訪れる。夫婦の前に次々と押し寄せる環境の変化が、2人の関係を大きく揺さぶることになる。
制作陣は前作から続投。監督は映画『サマーフィルムにのって』『青葉家のテーブル』などで知られる松本壮史氏がメインを務め、東映京都作品でも手腕を発揮してきた市岡歩も参加。脚本は川崎いづみ氏（※崎＝たつさき）、料理監修は大原千鶴氏が引き続き担当し、作品世界を支える。
主演の門脇は、舞台と映像の両面で活躍を重ねる実力派。西洋料理と和食の要素が融合したオリジナリティあふれる料理を通して困難に立ち向かうヒロイン・いち日を再び演じる。作間は、大河ドラマや主演映画で経験を積み、成長を遂げた姿で「桑乃木」の経営を担ういち日の夫・周役を演じることになる。
撮影はすでにスタートしており、写真家・末長真氏による最新ビジュアルも公開された。3年の時を経て帰ってきた夫婦の姿に、さらなる物語の展開が期待される。
■キャストコメント
▼門脇麦
続編制作の可能性があると聞いてから結構時間が経っていたこともあり、念願かなって制作が決定したと聞いた時はすごくうれしかったです。当時と同じスタッフさんも多いので、3年が経ったと思えないほどすんなりと現場に入れましたが、相変わらず京都弁とは日々格闘しています。
シーズン1では、2人がまだぎくしゃくしているところからスタートし、だんだん寄り添いあっていくという物語でしたが、シーズン2では信頼関係がすでにある上で、そこから家族になっていくという点が、シーズン1と比べると一番の変化かなと日々演じる上で感じていました。
シーズン2は、2人のもとに新しい家族がやってくることで、2人の関係性が夫婦や経営者としてのパートナーから、“家族”になっていくところが一番の見どころ。そしてシーズン1に引き続きおいしいお料理と、胸がじんわり温かくなるエピソードがてんこ盛りですので、お腹を空かせて見てほしいなと思います。
▼作間龍斗
続編が決定した時は、「また京都に行けるんだ！」と、人生の夏休みが来た感じで（笑）、すごくうれしかったです。門脇さんと「いい意味でも悪い意味でも全然変わらないね」という話をしたくらいお互いに変化がなかったので、シーズン1とのつながりという部分ではよかったのかなと。2人でのお芝居も、あうんの呼吸のようなものがすごく自然にできたかなと思います。シーズン2では新しいキャラクターがたくさん出てくるし、シーズン1よりテンポ感も速くて。いち日と周の遠距離恋愛のような展開もあり、相変わらず“年の差”という壁もあるので、絶妙に不器用でもどかしい2人の恋模様を、視聴者の方に引き続きお楽しみいただけると思います。周のいち日への愛情も増えているので、シーズン1では考えられなかった周の年相応な姿も見られるかと。原作ファンの方にはもちろん見ていただきたいですし、シーズン1を見ていない方にはぜひこの機会にご覧いただいて、引き続きシーズン2もお楽しみいただけたらうれしいです。
■監督 松本壮史コメント
前作から約3年、「ながたんと青と」の世界をまたみんなで紡ぐことができてとてもうれしいです。
門脇麦さんは相変わらず真ん中で輝きながら作品を引っ張ってくれました。持ち前の明るさとアイデアに何度助けられたか分かりません。作間龍斗さんはどっしりと安定感のある俳優になられていて頼もしい限りでした（話すとあまり変わらない）。
2人が夫婦になっていくことを描いた前作から、今作は家族になっていくことがテーマの一つです。悩みながら成長していく2人を見守っていただけたらと思います。
前作からおなじみのあの人もあの人も元気に登場しますし、一癖も二癖もある新たなキャラクターたちにも注目してほしいです。お楽しみに！
■原作 磯谷友紀 コメント
「ながたんと青と」のドラマ、シーズン2の決定うれしいです！
シーズン1を視聴した時は丁寧に作り込まれたあまりに美しい映像に、何度も涙を流した覚えがあります。漫画描いててよかったなと思った瞬間でした。
それから約3年…シーズン2の脚本は要素が多かったので、たくさん打ち合わせや擦り合わせをさせていただきました。感謝。脚本の力で胸熱シーンが盛りだくさんです！
また撮影を見学させていただいた時に素晴らしいセットや美術の数々に感動しました。大原先生のお料理もほんとにおいしくてきれいで。
今回もいち日、周をはじめ新たな登場人物も加わり、すてきな俳優さんたちの演技をこの映像の中で観られると思うととても楽しみです。
書き切れない…どうか皆さまにも放送を楽しみにしていただけたらと思います！
