

近畿日本鉄道の「2610系」。通勤通学用の一般車両ながら、半世紀にわたって大阪・名古屋と伊勢方面を結ぶ長距離区間を走り抜けてきた。表示は「急行大阪上本町行き」（記者撮影）

近畿日本鉄道の山田線は三重県松阪市の伊勢中川と伊勢市の宇治山田の間を結ぶ28.3kmの路線だ。宇治山田は天皇や首相が伊勢神宮を参拝する際の玄関口となる駅として知られる。

山田線には観光特急「しまかぜ」や「伊勢志摩ライナー」をはじめ、大阪・京都・名古屋と伊勢志摩方面を結ぶ特急が数多く行き交っている。

一般車両の長距離ランナー

ほとんどの特急は、大阪線（大阪上本町―伊勢中川間）や、名古屋線（近鉄名古屋―伊勢中川間）から直通するため、観光客が山田線という路線名を意識することは少ない。賢島行きの場合、宇治山田から先は鳥羽線、鳥羽から先は志摩線に入る。京都―賢島間の特急は195.2kmと私鉄で最長の距離を走る。

山田線で通勤通学用に活躍する一般車両もまた長距離ランナーといえる。たとえば大阪上本町と内宮の最寄り駅である五十鈴川を結ぶ急行は途中、青山峠の連続急勾配区間を越えながら、139.1kmを約2時間半かけて走り抜ける。こうした一般車両で半世紀以上活躍してきたのが「2610系」だ。

2610系は1972年、2200系の置き換え用に登場した。2200系は近鉄の前身の1つである旧参宮急行電鉄が宇治山田駅まで開通した1930年代から活躍していた半鋼製車両だった。

2610系は当初から冷房装置を搭載。1976年までに4両編成17本が製造された。片側4ドア車で登場時は対面固定式クロスシートが車内に並んでいた。長距離を走るためトイレも設置した。

4ドアで国内初のクロスシート車となった2600系や、近鉄初の冷房装置付き車両2680系の量産車としての一面もある。

近鉄では大阪万博開催の1970年に鳥羽線の五十鈴川―鳥羽間や、難波線の上本町―近鉄難波間が開業。大阪と名古屋・伊勢志摩方面を結ぶ特急の多くが難波発着となった。1975年には大手私鉄で最長の新青山トンネル（5652m）が開通して大阪線が全線複線化するなど、2610系の登場は近鉄の輸送力増強の時期に重なる。



2610系の登場時、車内にはクロスシートが配置されていた（写真：林基一氏提供）

実は「L/Cカー」の先駆け

1988年に片側3ドアで転換クロスシートの「5200系」がデビューすると、車体更新工事に併せて側面の窓を背にしたロングシートに改造されていった。1編成に1カ所、トイレの横にだけクロスシートが残る。

また1996年2月にはロングシートとクロスシートを切り換えられる「L/Cカー」へ試験的に改造した2600系2621編成が運用を開始。翌年登場した「5800系」での本格運用につながった。

現在、L/Cシートを備えた2610系は計3本ある。シートの交換や車体の更新などを経て、2610系は登場以来、1両も欠けることなく活躍を続けてきた。



現在はロングシートに改造された2610系の車内。トイレの横にだけクロスシートが残る（記者撮影）

2610系の多くは明星の車両基地（明和町）に配置されている。明星検車区の伊藤雅夫助役は2610系について「メンテがしやすくて大きな不具合はない。近鉄には車種がたくさんあるなかで、若手にいちばん初めに主回路や制御回路を教えるときにはまずこの電車の図面が基本になります」と話す。

「大阪線の2610系の運用管理は明星車庫が担当していて、ダイヤ乱れが発生すると徹夜で整理し直すこともあります。明星の者からしたらいちばん身近な、馴染みのある電車です」（伊藤助役）



明星検車区助役の伊藤雅夫さん（左）と技術管理部の奥山元紀さん（記者撮影）

実は近鉄いちばんの座り心地？

現在の2610系にはクロスシート時代の名残りで側面の窓が大きく、その分ロングシートの背もたれの高さがやや低い。

他社では最近、背もたれが高いハイバックシートを導入する例もみられるが、近鉄技術管理部の奥山元紀さんは「なんでか知らんけど、僕は個人的に2610系のロングシートが近鉄でいちばん座り心地がええと思う」と評価する。



2610系のロングシートは窓の大きさに合わせて背もたれがやや低い（記者撮影）

近鉄は6月、2026年1月から大阪線・名古屋線系統（大阪線・名古屋線・山田線・鳥羽線）に新型一般車両「1A系」を導入すると発表した。名古屋線に新型車両が登場するのは1997年の5800系以来、29年ぶりとなる。

1A系は2024年10月に奈良線・京都線系統へ投入した「8A系」と同様に最新のL/Cシートを備える。ただ車体色は8A系が赤と白のカラーリングなのに対し、1A系は青と白の塗り分けとする。バリアフリー対応のトイレも設ける。

大阪線・名古屋線も世代交代

2025年度は大阪線系統に4両編成2本、名古屋線系統は4両編成3本を導入する。2026年度は名古屋線系統に3両編成の「1B系」3本がデビューする予定だ。



正面から見た2610系。表示は「快速急行宇治山田行き」（記者撮影）

久々となる新型一般車両の登場は、半世紀以上にわたって駆け抜けてきた古参の長距離ランナーたちの陣容にも影響を与えそうだ。



（橋村 季真 ： 東洋経済 記者）