「衝撃だ」「これがサッカーなのか」オーストラリアの“14−０”爆勝に海外驚愕！「残酷すぎる」「何が起きたんだ？」【U-23アジア杯予選】
９月３日に開催されたU-23アジアカップ予選のグループD第１節で、U-22オーストラリア代表がU-22北マリアナ諸島代表と中国の西安で対戦。なんと14−０で大勝を飾った。
計４点を挙げたサニエル・ブレアのゴールで６分に先制したオーストラリアは、ジン・ルアルが10分と13分に加点。その後もネットを揺らし続け、前半で７点をリードする。後半も攻撃の手を緩めずに７点を奪取し、圧勝スタートを切った。
元々、明らかな実力差があるとはいえ、さすがに公式戦でこの点差は驚きを与えたようだ。海外のサッカーファンからは次のような声が上がっている。
「衝撃だ」
「何が起きたんだ？」
「なんてスコアだ」
「これがサッカーなのか」
「残酷すぎる」
「ただの拷問だ」
「１ダース以上は多すぎるだろ」
「オーストラリアが敵を軽視していない証拠だ」
「本物の男は決して相手を過小評価しない」
最後まで手を抜かなかったオーストラリアへの賛辞も贈られている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
