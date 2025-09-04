「やっぱりデカかった！」Ｃ・ロナウドの婚約者ジョージナが初生公開した“巨大９億円リング”に世界驚愕！「存分に見せびらかした」「みんな釘づけだ」

「やっぱりデカかった！」Ｃ・ロナウドの婚約者ジョージナが初生公開した“巨大９億円リング”に世界驚愕！「存分に見せびらかした」「みんな釘づけだ」