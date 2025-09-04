「やっぱりデカかった！」Ｃ・ロナウドの婚約者ジョージナが初生公開した“巨大９億円リング”に世界驚愕！「存分に見せびらかした」「みんな釘づけだ」
現地８月31日にイタリア・ヴェネツィアで開催されたベネチア国際映画祭に、クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）の婚約者でモデルのジョージナ・ロドリゲスさんが登場。セクシーなタイトドレス姿でレッドカーペットに現われ、あの話題沸騰となった“巨大ダイヤモンドリング”を初めて生披露した。
2016年末に交際をスタートさせたカップルは、ついに８月11日、お互いのインスタグラムで婚約を発表。その際に手を重ねたショットを掲載したわけだが、ジョージナさんの左薬指にはまった特大の指輪が大きな注目を集めた。世界中のメディアがそのお値段を競うように推察し、最低でも300万ドル（約４億4000万円）で、600万ドル（約８億8000万円）を超えると試算した媒体もあった。
あれから３週間、ジョージナさんはインスタを更新するたびに巨大リングをチラつかせてきたが、今回のイベントでは初めてホンモノを公の場で披露した。ブラックドレスで存在を誇示しながら、何度も両手を高く上げて指を広げる仕草をみせるなど、件の指輪を惜しげもなく公開したのだ。
スペイン・メディア『Hola!』は「誰もが気になっていたゴージャスな指輪をついにジョージナが公開した。いまだ公式発表はないが、ジュエリーの専門家たちによると値段は600万ドルは下らないとされ、35カラット以上のダイヤモンドでデザインされているという。実物はやはりデカかった」と報じている。さらに「会場のみんなの視線が指輪に釘づけとなり、ジョージナはその関心に応えるように存分に見せびらかした」と続けた。
いまだ年間で２億7500万ドル（約400億円）を稼いでいるとされるＣ・ロナウド。これまでもジョージナさんには誕生日に超高級車をプレゼントするなど世間を驚かせてきたが、さすがに今回の巨大ダイヤモンドはずば抜けて規格外の贈呈品である。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
