岐阜競輪開設76周年記念「長良川鵜飼カップ（G3）」が開幕する。初日特選12Rは中四国SSコンビが別線勝負になった。小倉竜二との師弟連係で気合が入る犬伏湧也を本命視した。

小倉を連れて大胆に攻める犬伏が中心。＜3＞＜8＞が本線だ。清水は別線自力で戦う。番手には村田が名乗り。好位置を狙う菅田―佐藤慎の東北勢。昨年のファイナリスト坂井は前々に攻めて活路を開く。杉森が続く。出入りが激しくなれば嘉永の単騎一撃も十分。

＜1＞嘉永泰斗 川崎では疲れが残っていたけど、オールスターのいい状態のままで走れた。川崎の前に比べれば、今回は疲れもない。自力で。

＜2＞菅田壱道 新車です。ダービーの落車後に頼んだけど、ずっと来なくて、オールスターにも間に合わなかった。練習の感じはほぼ変わらない。自力自在で。

＜3＞犬伏湧也 オールスターは準決勝で勝ち上がれなかったし、自力が甘かった。そういう部分を踏まえてしっかり練習してきた。清水さんとは別線で自力で。小倉さんと2人で頑張る。

＜4＞坂井洋 オールスターの後は力が入らなかったけど、最近になって良くなってきた。岐阜記念は昨年も決勝に乗れているので頑張りたい。自力で。

＜5＞村田雅一 また一から練習してきました。風邪をひくくらい追い込んだけど、体調はしっかり戻してきたので大丈夫。何でもできる清水君へ。初連係。

＜6＞佐藤慎太郎 西武園の後は東京の赤坂にある施設で練習しました。一時8キロほど減った体重も少しずつ戻ってきた。菅田君へ。

＜7＞清水裕友 徳島勢の間に入るのもおかしいし、自力で。犬伏君とは敵として走ったことも何回かあるし強い。調子は普通。

＜8＞小倉竜二 調子は悪くない。ずっとその状態を維持している。記念の特選は久しぶり。犬伏君へ。

＜9＞杉森輝大 良くも悪くもない。そこまでの手応えはない。日程が詰まっているのでケアしながら。坂井君へ。