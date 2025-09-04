ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２３４ドル安 シカゴ日経平均先物は４万１９６０円
NY株式3日（NY時間15:05）（日本時間04:05）
ダウ平均 45061.02（-234.79 -0.52%）
ナスダック 21401.60（+121.97 +0.57%）
CME日経平均先物 41960（大証終比：-50 -0.12%）
欧州株式3日終値
英FT100 9177.99（+61.30 +0.67%）
独DAX 23594.80（+107.47 +0.46%）
仏CAC40 7719.71（+65.46 +0.86%）
米国債利回り
2年債 3.615（-0.025）
10年債 4.215（-0.047）
30年債 4.895（-0.067）
期待インフレ率 2.407（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.740（-0.046）
英 国 4.748（-0.052）
カナダ 3.388（-0.056）
豪 州 4.418（+0.061）
日 本 1.626（+0.011）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.83（-1.76 -2.68%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3629.70（+37.50 +1.04%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112003.63（+579.16 +0.52%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1657万7657（+85721 +0.52%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
