NY株式3日（NY時間15:05）（日本時間04:05）
ダウ平均　　　45061.02（-234.79　-0.52%）
ナスダック　　　21401.60（+121.97　+0.57%）
CME日経平均先物　41960（大証終比：-50　-0.12%）

欧州株式3日終値
英FT100　 9177.99（+61.30　+0.67%）
独DAX　 23594.80（+107.47　+0.46%）
仏CAC40　 7719.71（+65.46　+0.86%）

米国債利回り
2年債　 　3.615（-0.025）
10年債　 　4.215（-0.047）
30年債　 　4.895（-0.067）
期待インフレ率　 　2.407（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.740（-0.046）
英　国　　4.748（-0.052）
カナダ　　3.388（-0.056）
豪　州　　4.418（+0.061）
日　本　　1.626（+0.011）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.83（-1.76　-2.68%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3629.70（+37.50　+1.04%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112003.63（+579.16　+0.52%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1657万7657（+85721　+0.52%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ