息子のために、かき氷機を購入！「これでお菓子代も節約できる」はずが → 息子の『異変』に母、反省

息子が大好きなかき氷を、節約も兼ねて自宅で楽しめるようにと、かき氷機を購入しました。

毎日嬉しそうに食べる姿に私も喜び、友達が集まった際にはみんなで賑やかに楽しむことができました。

しかし、その楽しいひとときの後に、思いがけない出来事が起こったのです。

思わぬ悲劇？

冷たいものを食べ過ぎて体に負担をかけてしまい、それ以来「1日1杯」のルールを設けました。

子どもの喜びに応えつつも、やり過ぎは健康を損なうと気づき、愛情とルールのバランスが大切なのだと学びました。

これからも息子が健やかに過ごせるよう、柔軟さと節度を持って向き合っていきたいと思います。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：乙野

ltnライター：北田怜子

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。