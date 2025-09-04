◇WBO世界バンタム級タイトルマッチ 王者・武居由樹《12回戦》同級1位クリスチャン・メディナ（2025年9月14日 IGアリーナ）

WBO世界バンタム級王者・武居由樹が3日、3度目の防衛戦に向け、横浜市内の大橋ジムで練習を公開した。シャドーとミット打ちを1ラウンドずつ披露し「ここまで完璧。仕上がりは過去イチ」と前日の井上尚弥のコメントを引用しながら「きつい試合になると思うが、覚悟してバチッと倒すつもり」と力強く意気込んだ。

5月のV2戦では、昨年末に痛めた右肩に不安を残しながらも初回TKO勝ち。自身初の世界戦KO勝利を挙げた。大橋会長が「今回は完全な状態。武居らしい試合ができると思う」と太鼓判を押すと、武居も「状態は150％」と自信満々だ。

挑戦者メディナは過去にWBC世界同級1位・那須川天心（帝拳）のスパーリングパートナーも務めた。両者の映像を参考にしたことを明かし「タイトル戦で相手も覚悟を決めてくると思うが、しっかり迎え撃つつもり。序盤からいきます」と予告。同じキック出身の“神童”との将来的な対戦も見据えるが「いったんそこは置いておく。ここを勝たないと何も始まらない」と強調した。まずはライバルの戦友からド派手に勝利し、夢の対決実現への道を切り開く。