ゲリラ豪雨で洗濯物がびしょ濡れ（涙）「そういうときは──」隣人の『賢い対策』に「なるほど」

いい天気だからと油断し、たくさんの洗濯物を干したのですが、まさかの午後からゲリラ豪雨……。

全滅した洗濯物に絶望していた筆者の知人。彼女が隣人から教えてもらった思わぬ対策方法とは？

外に干した大量の洗濯物が……

朝から快晴だったある日の出来事。

天気予報では午後も「晴れ、時々曇り」となっていました。なので乾きにくい布団も安心して、洗濯物をたっぷりベランダに干して出勤したのですが……。午後2時過ぎ、ゲリラ豪雨が降り始めたのです。

それ以来、お天気アプリを活用し、洗濯物を干すときにリスク管理をすることを心がけているそうです。おかげで洗濯での失敗も激減したとのこと。

お出かけの際にも活用していて、雨具を持っていく目安にもなっています。

急変する天気、できることから対策しておくのがいいですよね。

【体験者：30代・女性パート主婦、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ねこの

FTNコラムニスト：一瀬あい

元作家志望の専業ライター。小説を志した際に行った女性への取材と執筆活動に魅せられ、現在は女性の人生訓に繋がる記事執筆を専門にする。特に女同士の友情やトラブル、嫁姑問題に関心があり、そのジャンルを中心にltnでヒアリングと執筆を行う。