ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関7thBTSながと5周年記念新東通信杯」が幕を開ける。注目は12Rだ。

遠藤、平高の内枠両者が好素性機を手にした。遠藤の逃げに、平高が差してどこまで迫るか。内の両立が軸。海野は得意の3コース捲り差しで挑む。カドの小野も好エンジンで、自在攻めは注意したい。

＜1＞遠藤エミ チルトが0.5だったので出足、回り足に重さがあった。エンジンは良くて力強さはありそう。

＜2＞平高奈菜 ターン回りは良かった。回転は抑えていきたい感じだった。遠藤さんがちょっと伸びていたけどターン回りは私の方が良さそうだった。

＜3＞海野康志郎 チルトだけマイナスにしてペラはそのまま乗った。前検は参考外。ペラを叩いてどうなるか。

＜4＞小野達哉 そのまま。ターン回りはそれなり。直線は分からないけど下がることはなかった。起こしは悪くないし気になるところはない。

＜5＞沢田尚也 安河内の方がスリット近辺はいい。体感もいいことはなかった。決して悪くはないが…。

＜6＞安河内健 まだ何とも言えないけど行き足でちょっと余裕があった。班でも少し良さそう。