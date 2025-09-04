WurtSが11月26日、ニューEP『デジタル・ラブ』をリリースする。同EP収録新曲「クラッシュ feat. ???」のゲストアーティストがなとりであることが発表となった。

これは9月3日に東京・Zepp Hanedaで開催された＜WurtS×なとりツーマンライブ「J-WAVE DREAM BUNCH」＞にて明かされたもの。＜J-WAVE DREAM BUNCH＞は、WurtSとなとりがそれぞれナビゲーターを務めるJ-WAVE番組『GURU GURU!』コーナー「GRUUVE BUNCH」の企画ライブとして行われたものだ。

ライブ本編が終わり、アンコールで再びステージに登場したWurtSはこう語った。「今日を特別な夜にしたいとずっと思ってて、新曲を書いてきました。そしてある人の力を借りました！ スペシャルゲストなとり！」──すると、なとりがステージに登場。二者が親交を深めるきっかけとなった番組主催イベントで、コラボ曲「クラッシュ feat. なとり」がサプライズ初披露された形となる。

CDおよびデジタルリリースされるEP『デジタル・ラブ』には、「クラッシュ feat. なとり」をはじめ、TVアニメ『ダンダダン』第2期エンディングテーマ「どうかしてる」、日本テレビ系ドラマ『恋は闇』主題歌「BEAT」、7月に盟友PEOPLE 1、Chilli Beans.と共催したスリーマンイベント＜UPDATE＞でサプライズ披露されたコラボ曲「UPDATE feat. Deu & Ito (PEOPLE 1), Moto (Chilli Beans.)」、さらにゲストアーティストを迎えた新曲を含む計5曲が収録される予定だ。

なお、CDは全3種類が用意された。＜UPDATE＞のWurtSライブ映像を収録したBlu-ray付属の初回生産限定盤、CDのみの通常盤、そして10月4日の熊本公演からスタートする＜WurtS CONCERT HALL TOUR II -DIGITAL LOVE-＞会場予約限定盤は、通常盤CD+GOODS仕様でタオルとラバーバンドがBOXパッケージに同封されたツアー会場予約限定商品となっている。また、UNIVERSAL MUSIC STOREでは初回生産限定盤のみ、先着特典として直筆サイン入りポスターとアクリルキーホルダーが付属する。

■NEW EP『デジタル・ラブ』

2025年11月26日(水)発売

【初回生産限定盤(CD+Blu-ray)】

UPCH-29500 ￥5,500(税込)

予約リンク(UNIVERSAL MUSIC STORE)：https://store.universal-music.co.jp/products/upch29500

Blu-ray：＜UPDATE＞より WurtSパートライブ映像収録

【通常盤(CD)】

UPCH-20713 ￥2,200(税込)

予約リンク(各SHOP)：https://lnk.to/WurtS_dl_ec

▼収録曲(初回生産限定盤/通常盤共通)

「デジタルラブ feat. ???」

「クラッシュ feat. なとり」

「UPDATE feat. Deu & Ito (PEOPLE 1), Moto (Chilli Beans.)」

「BEAT」

「どうかしてる」

※曲順未定 【WurtS CONCERT HALL TOUR II -DIGITAL LOVE- 会場予約限定盤】

PRON-1099 ￥6,380(税込)

BOXパッケージ：通常盤CD+オリジナルタオル+オリジナルラバーバンド

※本商品のご予約方法は、＜WurtS CONCERT HALL TOUR II -DIGITAL LOVE-＞各会場にて配布するフライヤーでご案内いたします。

※11月24日(月/祝)の高松 サンポートホール公演のご注文分は発売日以降のお渡しとなります。 ●初回生産限定盤 UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典

直筆サイン入りポスター / アクリルキーホルダー

予約推奨期間：9月30日(火)まで

※特典は先着となり、予約推奨期間以降はなくなり次第終了となります。

確実に入手されるためには、予約推奨期間内にご予約ください。

■＜WurtS CONCERT HALL TOUR II -DIGITAL LOVE-＞

10月04日(⼟) 熊本市民会館 シアーズホーム 夢ホール

10月05日(⽇) 福岡 サンパレス

10月07日(⽕) ⼤阪 オリックス劇場

10月13日(⽉/祝) 仙台 サンプラザホール

10月17日(⾦) 札幌 カナモトホール

10月21日(⽕) 東京 LINE CUBE SHIBUYA

10月22日(⽔) 東京 LINE CUBE SHIBUYA

10月26日(⽇) 神⼾国際会館 こくさいホール

10月28日(⽕) 広島 JMS アステールプラザ ⼤ホール

11月01日(⼟) 新潟 テルサ

11月02日(⽇) 金沢 本多の森北電ホール

11月14日(⾦) 名古屋 Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール

11月15日(⼟) 名古屋 Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール

11月24日(⽉/祝) 高松 サンポートホール

■ライブ／イベント出演情報

＜TREASURE05X 2025＞

9月06日(土) 蒲郡ラグーナビーチ

＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞

9月21日(日) 千葉市蘇我スポーツ公園

＜JA共済 presents RADIO BERRY ベリテンライブ2025 Special＞

9月28日(日) 井頭公園 運動広場

