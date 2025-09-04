山下達郎の新曲「オノマトペISLAND」が本日9月4日(木)から配信スタートし、同曲のミュージックビデオが公開された。

「オノマトペISLAND」はポケモンの完全新作ストップモーション・アニメーション、Netflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』の新エピソード(5〜8話の全4話)の主題歌。新エピソードは本日9月4日(木)よりNetflixにて世界独占配信されている。

公開されたミュージックビデオは、「山下達郎がポケモンリゾートを訪れたら？」という、もしものシチュエーションで撮影されたストップモーションアニメ。『ポケモンコンシェルジュ』本編と同じドワーフスタジオが本作MVのために山下達郎の人形制作を行い、MVの絵コンテや撮影なども手掛け、『ポケモンコンシェルジュ』の世界観とコラボレーションした作品が完成した。

ヒヤップがラジオのチューナーを合わせると流れてきたのは「オノマトペISLAND」。山下達郎の優しい歌声に誘われるように集まってくるポケモンたち。コダックやミズゴロウは一緒に歌い、カイリューは山下達郎を背に乗せ空を舞い、ピジョットは浮き輪にぶら下がったヘイガニを連れ、一緒に空を飛ぶ。

また、疲れたポケモンたちがうたた寝をするなど、ポケモンファンならずともほっこりとする場面も満載。合計16匹のポケモンが登場し、すべて手作業で、1コマ毎、動きの一つ一つにまでこだわって撮影された豪華なコラボMVに仕上がった。

なお、山下達郎はめったに映像に出ないアーティストとして知られ、ミュージックビデオにももちろん登場したことはない。今作MVは精巧に作られた山下達郎の人形が「ポケモンコンシェルジュ」の世界観に登場し、ポケモンたちと音楽を楽しむという史上初かつ画期的なミュージックビデオとなった。

◆ ◆ ◆

■小川育監督 コメント

オノマトペISLANDはポケモンコンシェルジュの編集のときから何度も聴いていて、

聴くほどに作品にしっくり馴染んでくるなあ！と感じました。

MVは山下達郎さんらしさが出ると良いなと思って作りました。

南の島の空気を感じてもらえたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆