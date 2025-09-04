【無印良品の黒】が大人にドンピシャ！ 着回し力100点♡「優秀キャミワンピ」

コーデに迷ったときに頼りになるワンピース。シンプルデザイン & 黒なら着回しやすく、インナーとのレイヤードも楽しめるキャミワンピなら、大人コーデでも重宝するはず。【無印良品】のキャミワンピは、その条件を満たしてくれる一枚です。@marin_vvvさんのように、合わせるアイテムしだいでさまざまな着こなしを楽しめるので、ぜひ参考にしてみて。

大人の洗練コーデを楽しめる「優秀キャミワンピ」

【無印良品】「シワになりにくいブロードキャミソールワンピース」\4,990（税込）

裾に向かって広がるゆったりとしたシルエットが魅力のキャミワンピース。程よいラフさがあり、大人の余裕を感じさせてくれます。背面にはゴムが入っているので脱ぎ着しやすく、肩ひものアジャスターで丈感も変えられる仕様。合わせるインナー次第で印象を変えられる、着回し力に優れた一枚です。

トップスを上に重ねてスカート風アレンジ

キャミワンピの上にトップスを重ねて、スカートのように着こなしたアレンジ。ブロード生地の程よいハリがシルエットをきれいに見せてくれそうです。シンプルな分小物も映えるので、コーデ組みが楽しくなるかも。季節の変わり目にも活躍してくれるはず。

ガーリーなつけ襟スタイルも大人顔に

キャミワンピにTシャツを合わせ、さらにつけ襟をプラスしたスタイル。ガーリーな雰囲気ながら、黒が全体を引き締めてくれるので子供っぽさを感じさせません。ブルーで揃えたバッグとスニーカーもアクセントになって地味見えしないのもポイント。

白T合わせで大人カジュアルに

白Tを合わせた一見カジュアルなスタイルも、きれいめバッグやシューズを合わせれば大人上品さがUP。着回しが利くうえに「お洗濯したら乾くのもはやいし、シワになりにくいのとっても嬉しい」と@marin_vvvさんも絶賛しているので、持っていて損はないかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marin_vvv様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu