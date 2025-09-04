敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回にドジャース移籍後100号となる46号ソロを放った。爆速でスタンドへ着弾した時速193キロの一発に対する同僚新人のリアクションが現地ファンの話題となっている。

3点を追う3回1死。パイレーツの右腕・チャンドラーの99.2マイル（約159キロ）のストレートを弾き返した。打球はぐんぐん伸びて、あっという間に右翼スタンド前方に着弾。打球速度120マイル（約193.12キロ）、飛距離373フィート（約113.69メートル）の一発だった。

これには同僚選手も驚愕した。驚異の打球に、両手で頬を覆いながら信じられないという顔をしていたラッシングは、場内に打球速度が表示されると、思わず「120!?」とシャウト。周りを見渡しながら、再度ショックを受けた様子の表情を見せていた。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継カメラが捉えていたこのリアクションには、現地のファンも反応。SNS上には、「それがみんなのリアクションだ」「フリーランドもだ。呆気に取られている」「ラッシングの顔はプライスレスだ」「ラッシングの表情が一番豊かだ、ハハ」などの声が上げられ、「ラッシングのリアクション 僕も同じだよ」と共感するファンも現れていた。



