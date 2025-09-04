◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（３日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。この日は投手としても先発予定で二刀流出場の見込みだったが、先発投手はシーハンと発表された。登板回避とみられる。

２３年９月に自身２度目の右肘手術を受けた「投手・大谷」は今年６月に電撃復帰。１１度目の登板だった前回８月２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦では復帰後初めて５回を投げ切り、２安打１失点９奪三振の快投でエンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）以来の勝ち投手となった。「感極まることはないですけど…」としつつ、「５回を投げ切れたことが一番いいことかなと思います」と笑顔。リハビリを支えてくれた球団やトレーナーらに感謝の思いを口にした。

前回登板では同最多の８７球を投じた。「（完全復活へ）一番最後の段階」だというカーブとスプリットを多投し、最速１００・３マイル（約１６１キロ）と直球の走りも抜群。「体の反応を見て、１試合１試合大事に投げていきたい」と今後を見据えていた。ロバーツ監督はこの日も「５イニング」が目安としていたが、何らかのアクシデントがあった可能性もある。

「打者・大谷」は前日２日（同３日）の敵地・パイレーツ戦で３回に７試合ぶり４６号ソロを放ち、５４本塁打の昨季と合わせてド軍通算１００本塁打に到達。移籍２年目での大台到達は史上４人目となったが、節目のアーチを自己＆球団最速を更新する打球速度１２０マイル（約１９３・１キロ）で右翼席に運んだ。７回には左中間への二塁打、９回無死一塁では中堅フェンス直撃の適時二塁打をマークし、全て長打で出場２３試合ぶりの３安打猛打賞。６試合長打なしで終わった８月終盤から一転、２年連続の「ヒリヒリする」９月初戦でド派手なリスタートを切り、今年も昨年同様の大爆発を予感させた。