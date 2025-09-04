大麻を含む植物片を所持したとして、警視庁薬物銃器対策課は3日、麻薬取締法違反の疑いで、俳優清水尋也容疑者（26）＝東京都杉並区＝と、同居する20代の女を逮捕した。清水容疑者は「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めている。現在、TBS日曜劇場「19番目のカルテ」に出演中で、29日スタートのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」に出演予定だったことも判明。ネクストブレーク俳優の逮捕を受け、各局は対応に追われた。

同課は3日午前4時過ぎに清水容疑者宅を家宅捜索し、テーブル上にあった大麻のような植物片や、吸引に使うとみられる巻き紙などを押収。捜査関係者によると、押収されたものは隠されておらず、ファスナー付きの袋に入れて、部屋のテーブルに置かれていた。

2人は3日午前5時56分に逮捕され、清水容疑者は白いTシャツにモノトーンのキャップを目深にかぶり、マスク姿で自宅から連行された。同日夜には取り調べを受けていた警視庁本部から東京湾岸署に移送された。

同課は今年1月、容疑者が大麻を使用した疑いがあるとの情報を入手し捜査を開始。常習的に使用していたとみて調べている。同居の女は交際相手とみられ、芸能関係者ではない。2人の逮捕容疑は7月ごろ、自宅で大麻を含有する植物片を所持した疑い。

逮捕を受け、松田優作さんの妻の松田美由紀（63）が社長を務める所属事務所「オフィス作」は公式サイトで謝罪した。報道で逮捕を知り「大変困惑しております」とコメント。本人とは連絡が取れておらず、「弁護士を通して事実確認を進めてまいります」と状況を明かした。

清水容疑者は2012年にデビュー。14年の映画「渇き。」の演技などで注目を集め、映画「東京リベンジャーズ」シリーズなど人気作で活躍。芸能関係者は「俳優としてこれからの時期にどうして…」と肩を落とした。

現在はTBS「19番目のカルテ」に新米医師役で出演中。7日に最終回を控えるが、同局は「出演シーンをカットする方向で対応を進めている」とコメント。制作陣は編集作業に追われている。

また、今秋に始まる朝ドラ「ばけばけ」にも出演が決まり、既に撮影に入っていた。同局は「出演を予定していましたが、逮捕を受けて取りやめました」とスポニチ本紙に説明。局関係者によると、主人公（高石あかり）の上京後に出会う人物として4週目から登場予定だった。関係者は「代役を立てて撮り直す方向。既にセットを解体しているため、撮影日程に大きな変更が出そう」と頭を抱えている。