3日、timeleszの佐藤勝利さん、松下由樹さん、入野自由さん、神保悟志さん、小島聖さん、浅野和之さん、そして演出家の小山ゆうなさんが、PARCO PRODUCE 2025『ブロードウェイ・バウンド』開幕前会見及びプレスコールに登壇しました。



【写真を見る】【 佐藤勝利 】 ４年ぶりに集まれたことは奇跡 「前作の舞台から4年越しで緊張感もある」「本当に温かい現場で楽しくやらせていただいてます」





『ブロードウェイ・バウンド』はブロードウェイを代表するコメディ作家ニール・サイモンによる自伝的名作。家族が織りなす希望の物語です。

明日（4日）から始まる舞台について聞かれた佐藤さんは、” 前作の舞台から4年越しで緊張感もあるんですけれど、楽しんでもらえるようにエネルギッシュにやりたいなと思う。4年ぶりに家族で再集結して、本当に温かい現場で楽しくやらせていただいてます。”と、意気込みを語りました。









松下さんも同様の質問を受け、” 大変緊張しています。この作品があまりにもいい作品ですので、それを楽しんでいただけるよう届けるためには、集中してお芝居をしないといけないなっていう思いがあって。それがまたさらに緊張を生んでいるんですが（笑）でも、お客さんに本当に楽しんでいただけるように、初日を迎えたいと思います。”と話しました。









佐藤さん・松下さん・入野さん・神保さんは、前回の舞台からの続投ということで印象を聞かれると、佐藤さんは、” 稽古初日の独特な緊張感とか、初めましての感じが（ふつうは）あるんですけど、それが今回は全くなかった。みゆくん（入野さん）と特に兄弟役で最初のセリフを合わせた時から「あーこんな感じだったな」というか。兄弟が出てる感じがして嬉しいですね。4年経ってまた同じ家族が集まれるってことも、色々スケジュールとか、なかなかできないことだと思うので、本当に奇跡と言ってもいいかも。再会できて本当に嬉しいです。”と喜びました。















佐藤さんと兄弟役の入野さんも” 前回の作品が終わった後も、テレビだったりとかいろんな場所で皆さんを見て、家族としての絆をずっと感じていた部分も僕自身はあったので、またこうやって集まれて一緒にお芝居ができるのは本当に幸せなことだと思ってます。”と共感していました。













また、自身の座長ぶりについて問われると、佐藤さんは” 自分が主役として務めさせていただいているということに対しては、現場が楽しくなったらいいなっていうのはもちろん心がけてますけど、皆さんからの差し入れの方が本当に美味しいものばかりだったり（笑）本当に皆さんに支えていただいてるので、もう自分としては引っ張れてるという感覚はないんです… ”と謙虚に話していました。



