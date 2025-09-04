山下達郎が、新曲「オノマトペISLAND」を本日9月4日に配信リリース。あわせて、MVも公開となった。

本楽曲は、本日よりNetflixにて世界独占配信されるNetflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』新エピソード（5～8話）の主題歌。本アニメのために山下が新たに書き下ろした、晴れやかな歌声とメロディが特徴の、心だけでなく耳をも癒すようなハートウォーミングなナンバーとなっている。

また、本楽曲のMVは“山下達郎がポケモンリゾートを訪れたら？”という、もしものシチュエーションで撮影されたストップモーションアニメに。アニメ本編と同じくドワーフスタジオが、MVのために山下の人形制作を行い、絵コンテや撮影なども手掛け、作品の世界観とコラボレーションしたものとなっている。合計16匹のポケモンが登場し、すべて手作業で、1コマ毎、動きの一つひとつにまでこだわって撮影された。

なお、山下はめったに映像に出ないアーティストとして知られ、MVにも登場したことはないという。今回、山下の人形が作品の世界観に登場し、ポケモンたちと音楽を楽しむという、史上初かつ画期的なMVとなった。

「オノマトペISLAND」MV監督 小川育 コメント

オノマトペISLANDはポケモンコンシェルジュの編集のときから何度も聴いていて、聴くほどに作品にしっくり馴染んでくるなあ！と感じました。MVは山下達郎さんらしさが出ると良いなと思って作りました。南の島の空気を感じてもらえたら嬉しいです。

