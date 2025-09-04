【ゾッとする実話】隣のアパートの外階段に立ち続ける女性と目が合った？「まだいる…」人間の存在が一番怖いと感じる【作者に聞く】
電車やバスでの移動時間、スマホで手軽に漫画を読んでみてはいかがだろうか。今回は、2025年上半期にバズった漫画を紹介する。
外階段のついたアパートを上ると、隣の部屋が丸見えになってしまう。カーテンを開けたまま隣人と視線が合うこともあった。そんな物件に住んでいた友人の体験を漫画にした退屈健さん(@taikutsu1)の「隣のアパートの外階段」。実話ベースのためスッキリとしたオチはないが、人間の存在が一番怖いと感じさせる物語だ。
カーテンを開けたまま過ごしていると、隣のアパートの外階段から部屋の中が丸見えになってしまう。これは、そんなアパートに住んでいた友人の話だ。
ある日、友人が部屋で逆立ちをしていると、カーテンを閉めていなかったため、まるで映画『犬神家の一族』のように、足だけが見える状態になってしまった。外から見たらホラーだなと慌ててカーテンを閉めようとしたそのとき、外階段には1人の女性が立っていた。
それから1時間後、再びカーテンの隙間から女性の存在を確認すると、まだそこにいるではないか。一体何をしているのか…。もしかしたら、女性は自分にしか見えていないのかもしれない。そう思った友人は、作り話ではないかと疑う別の友人に電話をかける。そして、その女性を撮影しようと窓の隙間からスマホのカメラを向けたのだが…。
■実話だからこそ怖い、本当の結末
本作は実話ベースのため、スッキリとしたオチがない。話を聞いた退屈さんは、「スッキリと謎が解けたわけではなかったので、怖いより先に心配になりました」と語る。
特に読者が「雄叫びが上がった」という、ラストのシーンについて尋ねると、「ありがとうございます！そう言っていただきうれしい限りです」と喜びを語った。そして、漫画のラストについて「女性が去ったタイミングとポストに投函されたタイミングがたまたま重なっただけで、チラシを投函した方は別だと思われます」と、本当の結末を明かした。
退屈さんは、ライブドアブログ「底辺絵描き・退屈健の毎日カツカツ生活」で、日常絵日記や不定期でホラー漫画を掲載している。ゾッとするような怖い話が好きな人は、ぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：退屈健(@taikutsu1)
