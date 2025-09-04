◇ナ・リーグ ドジャース―パイレーツ （2025年9月3日 ビッツバーグ）

ドジャースが3日（日本時間4日）のパイレーツ戦に向けた先発メンバーを発表し、大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で出場する。この日は投手として先発すると発表されていたが、先発は回避することになった。代わって、エメット・シーハン投手（25）が先発マウンドに上がる。

前日の同戦で大谷は、7試合ぶりの46号ソロを放った。ドジャース通算100本塁打目で、移籍後最初の2シーズンで計100本塁打以上は、最多の113本塁打したベーブ・ルースらに続き史上4人目となった。打球速度120マイル（約193・1キロ）は自身の全打球の中で歴代最速をマーク。試合には7―9で敗れたが、主砲のバットに本来の鋭さが戻った。

一方、気になるのは「投」の方だ。この日は連勝をかけて先発マウンドに上がるはずだった。前回登板だった8月27日のレッズ戦は5回2安打1失点、9奪三振で右肘手術から749日ぶりの勝利を挙げており、2試合連続の白星に期待がかかっていたが、先発投手は回避した。

≪1番打者でのシーズン本塁打は歴代最多≫大谷の1番打者での本塁打は今季42本目で歴代最多となった。次いで41本が23年ブレーブス・アクーニャ、以下39本が23年ドジャース・ベッツ、19年アストロズ・スプリンガー、06年ナショナルズ・ソリアーノの3人。

≪打球速度120マイルは自己最速≫大谷の打球速度120マイルは安打、凡打含む全ての打球の中で自己最速となった。これまでの最速は昨年4月27日、ブルージェイズ・菊池から右前打した際の119.2マイル（約191.8キロ）。本塁打では昨年4月23日と7月27日の118.7マイル（約191キロ）が最速だった。