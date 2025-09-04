◇スポニチ共催第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグ第1日 by NIGITA（2025年9月3日 静岡県 グランフィールズCC（男子＝7219ヤード、女子＝6164ヤード、いずれもパー71））

1メートル49と小柄な女子の倉持凪（なぎ、日大2年）、1メートル90と長身で男子のエイダガン・ブレイディー（メイヌース大2年）がともに6アンダー65をマークし、男女ミックスで順位が決まる個人戦で首位に並んだ。男子団体戦は東北福祉大が11アンダーの273、女子団体戦はカリフォルニア大ロサンゼルス校（UCLA）が8アンダーの276でトップに立った。

倉持は破格のショット力で65を叩き出した。16番と18番で30センチにつけるなど7バーディーを奪い首位発進。「実感が湧かないけど、ショットが凄く良かった」と声を弾ませた。

茨城県出身。新潟・開志国際を経て日大に進んだ。昨年の全国女子大学対抗戦では母校を9年ぶりの優勝に導く活躍でMVPを獲得。前週の日本女子学生でも7位と健闘した。

1メートル49と小柄で平均飛距離は220〜230ヤードだが「飛ばないけど曲がらない」と正確性には自信を持つ。この日はフェアウエーを外したのも、パーオンを逃したのも1度だけと本領を発揮した。

1メートル50の山下美夢有、西村優菜、1メートル53の青木瀬令奈が憧れ。国内ツアーや米ツアーで活躍する姿に「ちっちゃくてもできるんだ。私もできるかな」と勇気をもらっている。まだ全国レベルでの優勝経験はないが「タイトルは欲しい。でも明日も初日みたいな気持ちでラウンドしたい」と目の前の一打に集中する。

▽競技方法 3日間54ホールのストロークプレー（各日18ホール）を実施。団体戦は男女ともに各日1チーム5人中上位4人のスコアを合計し、3日間の合計スコアで順位を決定する。個人戦は3日間の合計スコアにより男女ミックスで順位を決定する。