アイドルグループ「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」佐藤勝利や、俳優の松下由樹、神保悟志、入野自由らが３日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場で行われた舞台「ブロードウェイ・バウンド」（９月４日〜２８日）開幕前会見に登場した。

この作品は、コメディ作家のニール・サイモンによる爍臓Γ損杏作瓩如∈監が主演した「ブライトン・ビーチ回顧録」（東京芸術劇場プレイハウス、２０２１年上演）の完結編だ。

佐藤は主人公ユージンを、松下は母・ケイトを、神保は父・ジャックを、入野は兄・スタンリーを前作より続投する。今回、新たに叔母・ブランチに小島聖が、祖父・ベンに浅野和之が加わった。

４年ぶりの牴搬沖瓩虜峠弦腓忘監は、「いい空気感で稽古できた。再会できて本当にうれしい」とにっこり。

特に「自由くんとは最初のセリフ合わせの時から『あぁこんな感じだったな』というか。すぐそこに兄弟が出来ている感じがした」そうだ。

改めて「お客さまに楽しんでもらえるように、エネルギッシュに演じたい」と意気込みを語った。

また、松下は前回上演した時期のコロナ禍と比べて「今回はさらに結束が強くなって距離が近づいて、すごくいい現場にさせてもらえた」といい、入野も「家族としてどういう家族なのか、より深めることができた」と手応えを口にした。

神保も「続編ということで時間経過もあり、勝利君と自由くんのリアルな成長に驚いていて『大人になったなぁ』という感じ」と笑顔だった。