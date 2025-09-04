STU48、自身通算7作目の合算シングル1位【オリコンランキング】
STU48の最新シングル「傷つくことが青春だ」が、週間12万6578PTを記録し、9月4日発表の「オリコン週間合算シングルランキング」で1位を獲得2018年12月24日付からスタートした「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身通算7作目の合算シングル1位となった。
【イベント写真】初センターに起用された高雄さやか
週間ポイントの内訳は、CD：12万6374PT／ストリーミング：119PT／デジタルシングル（単曲）：85PT／デジタルシングル（バンドル）：−。本作は同日付「オリコン週間シングルランキング」で、初週12.6万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算シングルでも1位に。オリコン週間音楽ランキング【※】2冠となった。
そのほか最新の「週間合算シングルランキング」では、8月25日に配信開始されたSnow Manの新曲「カリスマックス」が4位にランクイン。本作は、同日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で今年度最高初週DL数の7万2212DLを記録し、初登場1位を獲得。同日付「週間ストリーミングランキング」では6位にランクインしており、デジタルダウンロードとストリーミングのポイントのみで、合算シングル4位となった。
【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月8日付：集計期間:2025年8月25日〜31日）＞
