TOMORROW X TOGETHER「Over The Moon」急上昇ランキング1位 2位はBE:FIRST【オリコンランキング】
TOMORROW X TOGETHERの「Over The Moon」が、4日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率59.5%を記録。1位を獲得した。
【動画】TXT「Over The Moon」ミュージックビデオ
本作は2024年11月18日付「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得したアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』のタイトル曲。10月22日には彼らの日本3rdアルバム『Starkissed』の発売が決定している。
このほか2位に、BE:FIRST「Boom Boom Back」が上昇率14.1%でランクインした。
8月21日にTBS系で放送された『ラヴィット！』で本作を歌唱したほか、25日に新曲「Secret Garden」が配信開始、29日には日本テレビ系『バズリズム02』への出演など露出が続いた。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月8日付：集計期間：2025年8月25日（月）〜8月31日（日））＞
