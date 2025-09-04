Stray Kids、自身通算7作目の合算アルバム1位【オリコンランキング】
Stray Kidsの最新アルバム『KARMA』が、週間15万1667PTを記録し、9月4日発表の「オリコン週間合算アルバムランキング」で1位を獲得。2018年12月24日付からスタートした同ランキング」において、自身通算7作目の1位獲得となった。
【動画】Stray Kids『KARMA』Trailer
週間ポイントの内訳は、CD：14万5900PT／ストリーミング：5370PT／デジタルアルバム：397PT。本作は、同日付「オリコン週間アルバムランキング」で初週14.6万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算アルバムでも1位に。オリコン週間音楽ランキングでは【※】2冠を獲得した。
そのほか最新の「週間合算アルバムランキング」では、2位にTWICE『ENEMY』がランクイン。本作は、同日付「オリコン週間アルバムランキング」でも初登場2位、「オリコン週間デジタルアルバムランキング」では初登場1位を獲得した。このCD売り上げのポイントが大きくけん引しつつ、ダウンロード、ストリーミングのポイントも積み上げ、合算アルバム2位となった。
5位には、Mrs. GREEN APPLE『10』がランクイン。本作は、7月21日付の同ランキングで1位を獲得してから、8週連続TOP5入りを記録。累積PT数は103万1912PTとなった。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月8日付：集計期間:2025年8月25日〜31日）＞
【動画】Stray Kids『KARMA』Trailer
週間ポイントの内訳は、CD：14万5900PT／ストリーミング：5370PT／デジタルアルバム：397PT。本作は、同日付「オリコン週間アルバムランキング」で初週14.6万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算アルバムでも1位に。オリコン週間音楽ランキングでは【※】2冠を獲得した。
5位には、Mrs. GREEN APPLE『10』がランクイン。本作は、7月21日付の同ランキングで1位を獲得してから、8週連続TOP5入りを記録。累積PT数は103万1912PTとなった。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月8日付：集計期間:2025年8月25日〜31日）＞