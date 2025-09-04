B′z稲葉浩志、木村拓哉に次ぐ今年度2人目の記録 ソロアーティストで映像3部門同時1位【オリコンランキング】
稲葉浩志の最新音楽映像作品『Koshi Inaba LIVE 2024 〜enIV〜』が、4日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で初週売上DVD：0.8万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：2.3万枚を記録。「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」ともに初登場1位を獲得した。
【動画】そして羽ばたく…ウルトラソウル！ 紅白で熱唱するB'z映像
また音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても、合計売上3.1万枚で初登場1位を獲得。2016年8月15日付『Koshi Inaba LIVE 2016 〜enIII〜』以来9年1ヶ月ぶり、自身通算2作目の映像3部門同時1位となった。
なおソロアーティストが映像3部門同時1位を獲得するのは、木村拓哉の『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』（2025年7月14日付）に次ぐ、今年度2人目【※】となった。
【※】今年度は2024年12月23日付よりスタート
本作は、2024年7月8日付「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した10年ぶりのソロアルバム『只者』を引っ提げて、昨年6月から8月まで開催された同名全国ツアーの映像作品。神奈川・Kアリーナ横浜公演の本編ライブ映像に加え、2時間25分におよぶ長編のツアードキュメンタリーを収録している。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月8日付：集計期間：2025年8月25日（月）〜8月31日（日））＞
