ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２３０ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式3日（NY時間14:18）（日本時間03:18）
ダウ平均 45065.58（-230.23 -0.51%）
ナスダック 21405.23（+125.60 +0.59%）
CME日経平均先物 41965（大証終比：-45 -0.11%）
欧州株式3日終値
英FT100 9177.99（+61.30 +0.67%）
独DAX 23594.80（+107.47 +0.46%）
仏CAC40 7719.71（+65.46 +0.86%）
米国債利回り
2年債 3.608（-0.031）
10年債 4.209（-0.052）
30年債 4.896（-0.066）
期待インフレ率 2.407（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.740（-0.046）
英 国 4.748（-0.052）
カナダ 3.380（-0.064）
豪 州 4.418（+0.061）
日 本 1.626（+0.011）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.88（-1.71 -2.61%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3638.60（+46.40 +1.29%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112346.06（+921.59 +0.83%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1662万3846（+136368 +0.83%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
