NY株式3日（NY時間14:18）（日本時間03:18）
ダウ平均　　　45065.58（-230.23　-0.51%）
ナスダック　　　21405.23（+125.60　+0.59%）
CME日経平均先物　41965（大証終比：-45　-0.11%）

欧州株式3日終値
英FT100　 9177.99（+61.30　+0.67%）
独DAX　 23594.80（+107.47　+0.46%）
仏CAC40　 7719.71（+65.46　+0.86%）

米国債利回り
2年債　 　3.608（-0.031）
10年債　 　4.209（-0.052）
30年債　 　4.896（-0.066）
期待インフレ率　 　2.407（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.740（-0.046）
英　国　　4.748（-0.052）
カナダ　　3.380（-0.064）
豪　州　　4.418（+0.061）
日　本　　1.626（+0.011）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.88（-1.71　-2.61%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3638.60（+46.40　+1.29%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112346.06（+921.59　+0.83%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1662万3846（+136368　+0.83%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ