日本代表のMF久保建英（24）が、6日（日本時間7日）のメキシコ戦で2つの因縁を断ち切る快勝を誓った。21年東京五輪の3位決定戦で敗れた宿敵で、敵将はマジョルカ時代に冷遇されたハビエル・アギーレ監督（66）。ド派手な新スパイクで登場し、強気な姿勢で難敵撃破に自信を見せた。2日（同3日）の練習は前日別メニューだったMF三笘薫も部分合流して全27選手がそろった。

敵将の話題を振られると、久保は「正直、あんまりいい思い出はない…」と素直な気持ちを吐露した。マジョルカ時代、残留争いに巻き込まれた21〜22年の終盤戦に、アギーレ監督が緊急登板。久保はそれを機に先発から外され、出場機会は激減した。それだけに直接対決を前に「いい選手になったよというのを見せられたら」と活躍を誓った。

メキシコは21年東京五輪の3位決定戦で1―3で敗れた因縁の相手。久保は試合後に人目をはばからずに号泣した。2つの苦い経験を糧にA代表の主軸に成長。FIFAランク13位と格上の相手だが「客観視したら多分、僕たちの方が勝つ可能性が高い。（W杯で）優勝したいって言うんだったら、このレベルの相手に自分たちのやりたいことができなかったら優勝できない」と自信をのぞかせた。