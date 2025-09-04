“ケバブ大好き”木村昴、年内にもキッチンカーのケバブ屋を始めたい

声優でタレントの木村昴（35歳）が、9月16日より放送される恋愛リアリティーショー「ラブキャッチャージャパン2」（ABEMA）の記者会見に登壇。“今年中にやりたいこと”を語った。



この日の会見の中で、「今年中にやっておきたいことは？」という質問に、「ケバブ屋」と回答した木村。



「ケバブを食べるのが大好きで、昨年末から『自分のケバブ屋をオープンしたい』と言ってきたんですが、まもなく『これだ！』という味にたどり着きそうなんです。年内を目指してキッチンカーでケバブ屋をはじめようかなと思っています」と熱意を込めて語る。



さらに、味については「イスケンデル」という定番のスタイルを挙げ、「『ケバブってなんだ？』を突き詰めたときに、結局イスケンデルソースのうまいやつをつくるしかないんですよ！」と力説。



これに対し見取り図・盛山が「ずっとなに言ってんねん、わからへんわ！」とツッコみ、会場は大きな笑いに包まれた。