山本舞香、“結婚”で変わった人生の価値観「何も怖くなくなりました」
女優でモデルの山本舞香（27歳）が、9月16日より放送される恋愛リアリティーショー「ラブキャッチャージャパン2」（ABEMA）の記者会見に登壇。“結婚”で変わった価値観を明かした。
シーズン2となる今回より新MCに就任した山本は「恋愛リアリティーショーに初めて参加したんですが、本当に面白かったです。そもそも最近人を信じなくなったんですけど、軽々しく人を信じることと洗脳に騙されてはダメだなと思いました」とコメント。
また、恋愛や友情を表す“LOVE”と、仕事や挑戦を表す“MONEY”という2つの軸で、MC陣が自らの人生を振り返るコーナーでは、山本は13歳の地点で“MONEY”のラインが大きく上昇しており、その理由について山本は「13歳での芸能界デビュー」と語る。
続けて、“LOVE”として挙げたのは「27歳での結婚」。MCから「結婚において、人生の価値観は変わったか」と聞かれると、山本は「何も怖くなくなりました。一番強い味方がいるので。この人と結婚してよかったなと心から思います」とまっすぐに話し、さらに特に幸せを感じる瞬間について「（自分自身が）飽き性であることを、（関係性が）友だちの頃から知ってるんですよ。だから、毎日飽きないように面白いことやキュンとするようなことをしてくれます」と告白した。
すると、見取り図・盛山が“キュン”の内容を深堀りして聞くと、山本は「あんま言いたくないですね…」と照れながらも、「ライブを見るとキュンとしますね。プライベートの家で見せる顔と、ステージの顔は全く違う。ファンの方たちもすごく温かくて、私にもプレゼントをくれたりしました。ステージに立つと別人格になる旦那がかっこいいなと思います」と、幸せな結婚生活を語った。
これを聞いた見取り図・リリーが、ぼそっと「そんなん言われたいな…」とつぶやくと、盛山が「言われてるやろ、お前も」とツッコミ。リリーは「言われたことないわ、ステージがカッコイイとか」とぼやく場面も見られ、会場は笑いに包まれた。
山本は昨年10月、MY FIRST STORY・hiro（森内寛樹）と結婚。hiroは森進一・森昌子元夫妻の三男で、長兄はONE OK ROCKのボーカルTaka。
