ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１９２ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式3日（NY時間13:28）（日本時間02:28）
ダウ平均 45103.47（-192.34 -0.42%）
ナスダック 21472.61（+192.98 +0.91%）
CME日経平均先物 42075（大証終比：+65 +0.15%）
欧州株式3日終値
英FT100 9177.99（+61.30 +0.67%）
独DAX 23594.80（+107.47 +0.46%）
仏CAC40 7719.71（+65.46 +0.86%）
米国債利回り
2年債 3.602（-0.037）
10年債 4.201（-0.060）
30年債 4.889（-0.073）
期待インフレ率 2.406（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.740（-0.046）
英 国 4.748（-0.052）
カナダ 3.381（-0.063）
豪 州 4.418（+0.061）
日 本 1.626（+0.011）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.92（-1.67 -2.55%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3635.50（+43.30 +1.21%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112454.19（+1029.72 +0.92%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1663万1975（+152296 +0.92%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45103.47（-192.34 -0.42%）
ナスダック 21472.61（+192.98 +0.91%）
CME日経平均先物 42075（大証終比：+65 +0.15%）
欧州株式3日終値
英FT100 9177.99（+61.30 +0.67%）
独DAX 23594.80（+107.47 +0.46%）
仏CAC40 7719.71（+65.46 +0.86%）
米国債利回り
2年債 3.602（-0.037）
10年債 4.201（-0.060）
30年債 4.889（-0.073）
期待インフレ率 2.406（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.740（-0.046）
英 国 4.748（-0.052）
カナダ 3.381（-0.063）
豪 州 4.418（+0.061）
日 本 1.626（+0.011）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.92（-1.67 -2.55%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3635.50（+43.30 +1.21%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112454.19（+1029.72 +0.92%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1663万1975（+152296 +0.92%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ