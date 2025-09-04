NY株式3日（NY時間13:28）（日本時間02:28）
ダウ平均　　　45103.47（-192.34　-0.42%）
ナスダック　　　21472.61（+192.98　+0.91%）
CME日経平均先物　42075（大証終比：+65　+0.15%）

欧州株式3日終値
英FT100　 9177.99（+61.30　+0.67%）
独DAX　 23594.80（+107.47　+0.46%）
仏CAC40　 7719.71（+65.46　+0.86%）

米国債利回り
2年債　 　3.602（-0.037）
10年債　 　4.201（-0.060）
30年債　 　4.889（-0.073）
期待インフレ率　 　2.406（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.740（-0.046）
英　国　　4.748（-0.052）
カナダ　　3.381（-0.063）
豪　州　　4.418（+0.061）
日　本　　1.626（+0.011）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.92（-1.67　-2.55%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3635.50（+43.30　+1.21%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112454.19（+1029.72　+0.92%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1663万1975（+152296　+0.92%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ