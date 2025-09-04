毎週水曜深夜１時５８分から放送中のテレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」が、１０月クールから放送時間が約１時間早まり、毎週火曜・深夜０時４５分からの放送にスピード昇格（一部地域を除く）することがわかった。３日深夜の同番組で発表された。

お笑い芸人の永野、お笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるま、同局・三谷紬アナウンサーがＭＣをつとめ、“なんだか妙にひっかかること”を論じ、最後は偉大な哲学者ニーチェのようにそれっぽい言葉を残す…というのがコンセプトの同番組。通常は関東ローカルでの放送だが、番組スタートから約半年の今年３月には、ＴＶｅｒバラエティランキングに入るなどの好評を受けて、午後１０時台での特番が実現するなど大躍進を遂げている。

３日の放送で、ＭＣの三谷アナから昇格が発表されると永野とくるまは拍手で大喜び。しかし、番組の野望はまだまだここから。「次は全国ネットで３０分枠を目指すので、視聴者の皆さん、編成の皆さん、よろしくお願いいたします」と、さらなる昇格を目指し「ビールかけはまだ？」「大至急（次の枠に）上がりましょう」と気合いが高まっていた。

ところが…、番組が成長するにつれ、永野には“ひっかかる”ことが。「めっちゃ見てるんですよ、ニーチェのエゴサ」と、視聴者のコメントに対してキレまくり。さらに、三谷アナもアンチコメントに対して物申す展開に！？ 止まらない言い合いに、くるまから「（コメント）何個覚えてんすか」とすかさずツッコみが。

また、「いつも自分ばかり道を譲ってるようでひっかかる」というお便りでは、くるまが普段から道で人を避ける独特な行動を披露。永野も、私生活で道を歩く時の行動をスタジオで実演するも「めっちゃ怖い！」と三谷アナはドン引き…。それに対して永野は「くるまとは違うポリシーでやっている。僕は世の中をより良くするため」と独自の考えを押し通すが…くるま、三谷アナと白熱する議論に！？

さらに、最近「永野＆くるまなら共感するでしょ」と前提のお便りが増えている件についても徹底討論。「ニーチェはその段階に来てる。過渡期に来てるよね」と何かを悟ったように語る永野に、くるまは「すごい上見てる」、三谷アナも「かっこいい」と永野を絶賛！？

◆演出の同局・秋山直氏のコメント

「永野さんが『陽』への憧れを口にしたり、くるまさんも谷落ちを経験したり、三谷アナの奇妙な人間関係が明らかになったり、放送を重ねる中で３人のパーソナルに変化があるのが、この番組の魅力です。時間帯が上がることで３人の関係性がどうなるのか、僕も楽しみです。ここからは目指せ『３０分枠＆全国ネット』で色んな仕掛けをしていきます。２分の尺短縮ということで、より濃厚になるひっかかりニーチェも応援してください」