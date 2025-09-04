テレビ朝日バラエティー「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（水曜深夜1・58）が3日深夜に放送され、10月期から火曜深夜0時45分の枠で放送されることが発表された。番組開始からわずか1年で水曜深夜2時台から火曜深夜0時台へスピード昇格を果たした。

昨年10月にスタートした同番組は、お笑い芸人の永野、お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるま、同局の三谷紬アナウンサーによるトークバラエティー。視聴者から募集した“なんだか妙にひっかかること”を徹底討論し、最後は偉大な哲学者ニーチェのようにそれっぽい言葉を残すことがコンセプトだ。永野の暴論やくるまの正論が飛び交う様子などが人気となっている。

三谷アナが番組内で枠の昇格を発表すると、永野と高比良は拍手で大喜びで「ビールかけはまだ？」との発言も飛び出した。「次は全国ネットで30分枠を目指すので、視聴者の皆さん、編成の皆さん、よろしくお願いいたします」「大至急（次の枠に）上がりましょう」とさらなる野望も抱いた。

一方、番組が成長するにつれ、永野には“ひっかかる”ことがあるようだ。「めっちゃ見てるんですよ、ニーチェのエゴサ」と、視聴者のコメントに対してキレまくった。さらに、三谷アナもアンチコメントに対して物申す展開となった。

演出を務める秋山直氏のコメントは以下の通り。

永野さんが「陽」への憧れを口にしたり、くるまさんも谷落ちを経験したり、三谷アナの奇妙な人間関係が明らかになったり、放送を重ねる中で3人のパーソナルに変化があるのが、この番組の魅力です。時間帯が上がることで3人の関係性がどうなるのか、僕も楽しみです。

ここからは目指せ「30分枠＆全国ネット」でいろんな仕掛けをしていきます。

2分の尺短縮ということで、より濃厚になるひっかかりニーチェも応援してください！