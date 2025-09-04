永野＆令和ロマン・くるまの冠番組がスピード昇格決定 番組開始からわずか1年
お笑い芸人の永野、令和ロマン・高比良くるま（高＝はしごだか）、三谷紬アナウンサーがMCを務めるテレビ朝日系『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』が、10月クールから毎週火曜・深夜0時45分（※一部地域を除く）からの放送となることが決定した。昨年10月にスタートした同番組がわずか1年でスピード昇格を果たした。
【動画】令和ロマン・くるま、吉本興業退所に自虐「僕の本体も交換した」話題の新宣材写真は「いとうあさこさんを意識した」
きょう3日深夜の放送で、三谷アナから昇格が発表されると2人は拍手で大喜び。しかし、番組の野望はまだまだここから。「次は全国ネットで30分枠を目指すので、視聴者の皆さん、編成の皆さん、よろしくお願いいたします」と、さらなる昇格を目指し「ビールかけはまだ？」「大至急（次の枠に）上がりましょう」と永野＆くるまの気合いが高まる。
ところが、番組が成長するにつれ、永野には“ひっかかる”ことが。「めっちゃ見てるんですよ、ニーチェのエゴサ」と、視聴者のコメントに対してキレまくり。さらに、三谷アナもアンチコメントに対して物申す展開に。止まらない言い合いに、くるまから「（コメント）何個覚えてんすか」とすかさずツッコみが入る。
さらに、最近「永野&くるまなら共感するでしょ」と前提のお便りが増えている件についても徹底討論。「ニーチェはその段階に来てる。過渡期に来てるよね」と何かを悟ったように語る永野に、くるまは「すごい上見てる」、三谷アナも「かっこいい」と永野を絶賛した。
■演出・秋山直（テレビ朝日）コメント
永野さんが「陽」への憧れを口にしたり、くるまさんも谷落ちを経験したり、三谷アナの奇妙な人間関係が明らかになったり、放送を重ねる中で3人のパーソナルに変化があるのが、この番組の魅力です。時間帯が上がることで3人の関係性がどうなるのか、僕も楽しみです。
ここからは目指せ「30分枠＆全国ネット」で色んな仕掛けをしていきます。
2分の尺短縮ということで、より濃厚になるひっかかりニーチェも応援してください！
