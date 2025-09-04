日経225先物：4日2時＝変わらず、4万2010円
4日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比変わらずの4万2010円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万1938.89円に対しては71.11円高。出来高は5042枚となっている。
TOPIX先物期近は3055.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.61ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42010 +0 5042
日経225mini 42010 -5 131635
TOPIX先物 3055.5 +2 13255
JPX日経400先物 27425 +45 811
グロース指数先物 756 -2 280
東証REIT指数先物 1909 +4 20
株探ニュース
TOPIX先物期近は3055.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.61ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42010 +0 5042
日経225mini 42010 -5 131635
TOPIX先物 3055.5 +2 13255
JPX日経400先物 27425 +45 811
グロース指数先物 756 -2 280
東証REIT指数先物 1909 +4 20
株探ニュース