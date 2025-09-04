　4日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比変わらずの4万2010円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万1938.89円に対しては71.11円高。出来高は5042枚となっている。

　TOPIX先物期近は3055.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.61ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42010　　　　　　+0　　　　5042
日経225mini 　　　　　　 42010　　　　　　-5　　　131635
TOPIX先物 　　　　　　　3055.5　　　　　　+2　　　 13255
JPX日経400先物　　　　　 27425　　　　　 +45　　　　 811
グロース指数先物　　　　　 756　　　　　　-2　　　　 280
東証REIT指数先物　　　　　1909　　　　　　+4　　　　　20

株探ニュース