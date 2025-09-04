ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１８２ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式3日（NY時間12:30）（日本時間01:30）
ダウ平均 45113.08（-182.73 -0.40%）
ナスダック 21484.29（+204.66 +0.96%）
CME日経平均先物 42050（大証終比：+40 +0.10%）
欧州株式3日終値
英FT100 9177.99（+61.30 +0.67%）
独DAX 23594.80（+107.47 +0.46%）
仏CAC40 7719.71（+65.46 +0.86%）
米国債利回り
2年債 3.602（-0.037）
10年債 4.209（-0.052）
30年債 4.895（-0.067）
期待インフレ率 2.412（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.740（-0.046）
英 国 4.748（-0.052）
カナダ 3.387（-0.057）
豪 州 4.418（+0.061）
日 本 1.626（+0.011）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.22（-1.37 -2.09%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3629.60（+37.40 +1.04%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112023.44（+598.97 +0.54%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1657万4988（+88624 +0.54%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
