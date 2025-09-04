NY株式3日（NY時間12:30）（日本時間01:30）
ダウ平均　　　45113.08（-182.73　-0.40%）
ナスダック　　　21484.29（+204.66　+0.96%）
CME日経平均先物　42050（大証終比：+40　+0.10%）

欧州株式3日終値
英FT100　 9177.99（+61.30　+0.67%）
独DAX　 23594.80（+107.47　+0.46%）
仏CAC40　 7719.71（+65.46　+0.86%）

米国債利回り
2年債　 　3.602（-0.037）
10年債　 　4.209（-0.052）
30年債　 　4.895（-0.067）
期待インフレ率　 　2.412（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.740（-0.046）
英　国　　4.748（-0.052）
カナダ　　3.387（-0.057）
豪　州　　4.418（+0.061）
日　本　　1.626（+0.011）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.22（-1.37　-2.09%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3629.60（+37.40　+1.04%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112023.44（+598.97　+0.54%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1657万4988（+88624　+0.54%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ