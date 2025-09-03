アイドルグループ・日向坂46の五期生・松尾桜が表紙を飾る『週刊少年サンデー 2025年40号』（小学館）が、9月3日に発売される。

【画像】日向坂46・松尾桜が表紙『少年サンデー』のグラビアの内容は？

松尾は2005年6月8日生まれ、神奈川県出身。2024年の夏に行われた新メンバーオーディションに合格し、2025年3月に五期生としてグループに加入した。プロサッカークラブ・鹿島アントラーズのファンを公言し、Jリーグ番組『ラブ!!Jリーグ』（テレビ朝日）に出演するなど注目を集めてる。9月17日には、グループにとって15枚目のシングル「お願いバッハ！」が発売予定で、カップリングには五期生楽曲「空飛ぶ車」が収録されることも発表されている。

同オーディションで「少年サンデー賞」を受賞した松尾にとって、今回が初の雑誌単独表紙となる。誌面では、ペンギン好きという一面にちなんだ“デートグラビア”が展開され、水族館やボート場で笑顔を見せる姿が掲載されている。

このほか、今号ではスペシャル図書カードが当たる読者プレゼント企画も実施される。

（リアルサウンドブック編集部）