ドラマや映画などに出演する“若手ブレーク俳優”の清水尋也容疑者が、乾燥大麻を所持したとして逮捕されました。調べに対し「大麻を初めて使ったのはアメリカの留学先」という趣旨の話をしていることが、3日夜、新たに分かりました。

◇

事態が動いたのは、3日朝早く。

記者

「俳優の清水尋也容疑者が自宅から出てきました。いま捜査車両に乗り込み、後部座席の真ん中に乗っています」

白いマスクに帽子を目深にかぶった男。俳優の清水尋也容疑者（26）。3日、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。

数多くのドラマや映画に出演していた清水容疑者。

俳優・清水尋也容疑者（2019年 当時20歳）

「どんな現場にいても、どんな仕事をしていても、常に誰かに支えてもらいながら、この仕事をしてきました」

2012年に俳優デビューし、映画「東京リベンジャーズ」シリーズや映画「ちはやふる」シリーズに出演していた若手俳優です。

NHKの朝ドラ「おかえりモネ」にも出演するなど、たしかな演技力と独特の雰囲気で注目を浴び、今年7月からはTBS日曜劇場のドラマ「19番目のカルテ」に出演中でした。

街の人からは…。

大学生（19）

「個性的な役をやっている印象あります」

「ニュース見た時はびっくりした」

4年前からファンだという女性は…。

ファン歴4年 大学生（23）

「ずっと好きな俳優。上位」「写真集も買ったことあります」

「悲しいです。もう見られないかもしれないと思ったら」

警視庁によると、ことし7月10日ごろ、東京・杉並区の自宅で乾燥大麻相当量を所持していた疑いが持たれている清水容疑者。逮捕のきっかけは、今年1月に入った一つの情報でした。

情報提供

「清水容疑者が大麻の使用をしているんじゃないか」

この情報を得て警視庁は捜査を開始。およそ8か月におよぶ内偵捜査の末、3日明け方から家宅捜索に踏み切りました。

およそ1時間半後…。

記者

「午前6時です。俳優の清水尋也容疑者の自宅マンションから捜査員が出てきます」

自宅から荷物を運び出す捜査員の姿が…。さらにおよそ10分後。

記者

「いま家宅捜索を終えて警視庁の捜査員が出てきました。俳優の清水尋也容疑者が自宅から出てきました。いま捜査車両に乗り込み、後部座席の真ん中に乗っています。帽子を深くかぶっていて、その表情をうかがい知ることはできません」

その後、警視庁本部へと連行された清水容疑者。家宅捜索の際の様子も明らかになりました。

捜査員が自宅に入った際、ベッドで寝ていたという清水容疑者。起きた後は、家宅捜索に対して素直に応じたといいます。

その後、捜査員はローテーブルの上にある袋に入った“大麻とみられる植物片”を発見、押収しました。また、捜査関係者によると、ローテーブルの上には、ほかにも巻き紙や植物片が入っていたとみられる、空になった袋が複数置いてあったということです。

清水容疑者と同居していた20代の女も逮捕されていて、常習的に大麻を使用していたとみられる清水容疑者ら。調べに対して、いずれも容疑を認めていて…。

清水容疑者（26）の供述

「大麻を持っていたことは間違いありません」

さらに、その後の捜査関係者への取材で、清水容疑者は“大麻を初めて使ったのは、大学時代のアメリカの留学先”という趣旨の話をしていることも、新たに明らかになりました。

逮捕による影響も、早速出ています。

TBSは、清水容疑者が出演しているドラマ「19番目のカルテ」の次の放送分について、「出演シーンをカットする方向で対応を進めています」としています。

所属事務所もコメントを発表。

所属事務所コメント

「弊社も今回の件をけさのニュース速報で初めて知り、大変困惑しております。ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」

警視庁は、植物片の鑑定や入手ルートについて詳しく調べています。