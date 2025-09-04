【SHIRO】摘みたてホーリーバジル香る♡フェイスミスト2025登場

SHIROの「旬シリーズ」から、収穫したてのホーリーバジルを使った新作『ホーリーバジルフェイスミスト 2025』が登場。ホーリーバジルの蒸留水*1のみを配合したシンプル処方で、青々しく甘い香りを肌と心に届けます。顔はもちろん全身に使え、紫外線や夏の疲れでゆらぎがちな肌をやさしく潤します。2025年9月11日より全国直営店とオンラインで発売予定です。

摘みたての香りをそのまま肌へ

『ホーリーバジルフェイスミスト 2025』は120mLで5,280円（税込）。生のホーリーバジルを収穫後すぐに蒸留することで、畑の香りをそのまま閉じ込めました。

軽やかでみずみずしい使用感が特徴で、肌なじみも抜群。朝晩のスキンケアやメイクの仕上げに5プッシュずつ使用すると、約2か月半持続。顔だけでなく全身にもたっぷり使用できます。

【コスメデコルテ】エイジングケア♡ユース パワー エッセンス ローション誕生

素材を活かしたシンプル処方

今年のホーリーバジルは花と茎を約30cmまで収穫し、収穫間隔も3週間～1か月に調整。これにより、自然な青々しさを含む甘い香りを最大限に楽しめます。

ホーリーバジルの蒸留水*1のみを使用し、余計な成分を加えず、肌本来の健やかさをサポート。ハーブの生命力を肌で感じることができる、SHIROならではのこだわり処方です。

*1カミメボウキ水／整肌成分

畑の香りでリフレッシュタイムを♡

『ホーリーバジルフェイスミスト 2025』は、摘みたてのホーリーバジルの香りと、肌なじみのよい軽やかな潤いが魅力。

顔だけでなく全身に使えるので、毎日のスキンケアやリフレッシュタイムにぴったりです。

全国のSHIRO直営店とオンラインストアで手に入るこのシンプル処方のミストで、夏終わりのゆらぎ肌も優しくいたわり、心もリフレッシュしてください♡