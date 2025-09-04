【今日の献立】2025年9月4日(木)「タラのカレーマヨ焼き」
子供も食べやすいカレー味の魚料理。焼き物、煮物で火を使うので、残りは電子レンジにお任せ！
【主菜】タラのカレーマヨ焼き
タラのムニエルをマヨネーズ入りのマイルドなカレー味に。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：182Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）タラ (切り身)2切れ
塩コショウ 少々
小麦粉 大さじ1/2
＜調味料＞
カレー粉 小さじ1/2
マヨネーズ 大さじ2
ベビーリーフ 適量
【下準備】＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. タラは余分な水分を拭き取り、塩コショウで下味をつけ、小麦粉をまぶす。余分な小麦粉は叩き落とす。
©Eレシピ
2. (1)の両面に＜調味料＞をぬる。
©Eレシピ
3. フライパンに分量外のサラダ油をひき、(2)を中火〜強火で焼く。片面が焼けたら裏返して火が通るまで約10分焼く。器にベビーリーフと共に盛る。
©Eレシピ
【副菜】ご飯のおともに！シイタケの旨煮
生のシイタケを甘辛に煮た常備菜にもなる一品。日持ちするので多めに作っても◎混ぜご飯の具にしても美味しい甘辛味。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：86Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）シイタケ (小)2パック(1パック100g入り)
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ2
しょうゆ 大さじ1/2
水 100ml
【下準備】シイタケは石づきを切り落とし、半分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜調味料＞の材料を入れて火にかけ、煮たったらシイタケを加え、落とし蓋をして中火で10分加熱する。
©Eレシピ
2. シイタケをいったん取り出し、強火で煮汁を半分になるまで煮詰める。シイタケを戻してタレをからめ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】生ハムとキャベツの重ねレンジ蒸し
ちぎったキャベツと生ハムを重ねて、ラップでチン！ 暑い日にも簡単に出来る蒸し料理。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：55Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）生ハム 6枚
キャベツ 1/4個
顆粒スープの素 小さじ1/2
水 100ml
パセリ (刻み)小さじ1~2
【下準備】生ハムは半分にちぎる。キャベツは芯を切り落とし、手でひとくち大にちぎる。
©Eレシピ
【作り方】1. 深めの耐熱容器(2個)に、キャベツ、生ハムの順で3層になるように重ねる。顆粒スープの素と水を加える。
©Eレシピ
2. ふんわりとラップをして電子レンジで3分、キャベツがしんなりとするまで加熱する。すぐに取り出さず、2〜3分程粗熱が取れるまでそのまま休ませる。
©Eレシピ
加熱後は高温になります。水分が多くこぼれやすいため、やけど注意してください。
3. ラップをはずし、パセリを散らす。
©Eレシピ