NY株式3日（NY時間11:39）（日本時間00:39）
ダウ平均　　　45146.62（-149.19　-0.33%）
ナスダック　　　21478.11（+198.48　+0.93%）
CME日経平均先物　42045（大証終比：+35　+0.08%）

欧州株式3日GMT15:39
英FT100　 9178.11（+61.42　+0.67%）
独DAX　 23594.80（+107.47　+0.46%）
仏CAC40　 7725.67（+71.42　+0.93%）

米国債利回り
2年債　 　3.606（-0.033）
10年債　 　4.217（-0.045）
30年債　 　4.904（-0.058）
期待インフレ率　 　2.412（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.743（-0.043）
英　国　　4.754（-0.046）
カナダ　　3.391（-0.053）
豪　州　　4.418（+0.061）
日　本　　1.626（+0.011）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.94（-1.65　-2.52%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3628.70（+36.50　+1.02%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112209.06（+784.59　+0.70%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1660万6941（+116119　+0.70%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ