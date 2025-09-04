ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１４９ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式3日（NY時間11:39）（日本時間00:39）
ダウ平均 45146.62（-149.19 -0.33%）
ナスダック 21478.11（+198.48 +0.93%）
CME日経平均先物 42045（大証終比：+35 +0.08%）
欧州株式3日GMT15:39
英FT100 9178.11（+61.42 +0.67%）
独DAX 23594.80（+107.47 +0.46%）
仏CAC40 7725.67（+71.42 +0.93%）
米国債利回り
2年債 3.606（-0.033）
10年債 4.217（-0.045）
30年債 4.904（-0.058）
期待インフレ率 2.412（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.743（-0.043）
英 国 4.754（-0.046）
カナダ 3.391（-0.053）
豪 州 4.418（+0.061）
日 本 1.626（+0.011）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.94（-1.65 -2.52%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3628.70（+36.50 +1.02%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112209.06（+784.59 +0.70%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1660万6941（+116119 +0.70%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
