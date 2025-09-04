中条あやみ、“KATE×ユニバ”アトラクションは「新しい自分に出会える体験でした」
女優・モデルの中条あやみ（28歳）が9月3日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで行われた「『KATE』×『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』初共創アトラクション オープニングセレモニー」に登壇した。
グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」は、9月5日〜11月3日の期間限定で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが主催するイベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」において、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと共創したアトラクションである「KATE PRESENTS『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』」をオープンする。
オープンに先駆けて、9月3日に「『KATE』×『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』初共創アトラクション オープニングセレモニー」が開催され、「KATE」のブランドミューズである中条が登壇、先行体験したアトラクションの感想や、この企画を知った際の印象などを語った。
セレモニー前にアトラクションを一足早く体験した中条は「アトラクションに入った瞬間は、お屋敷に迷い込んだイメ―ジ。4人の魔女に誘われて、鏡を見ながら怒ったり笑ったり、自分の感情を解放させる新感覚のアトラクションでした。魔女の分析の結果、私は楽しい感情が多めで、怒りと悲しみの感情が少なめでした。その後、感情の秘薬を手に入れて、アトラクションの最後にあるメイクルームで、自分に合ったメイクや試したことのなかったメイクに挑戦して、新しい自分に出会える体験でした」とコメント。
これから体験するゲストには、「メイクを初めてしたときは、私も勇気が必要でした。このアトラクションでは、それを楽しく挑戦できるんです。KATE PRESENTS『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』で、ぜひ皆さんも、自分の新しい感情と新しいメイクに出会ってほしいと思います。ノーメイクで来て、ここでメイクをしてハロウィーンイベントを楽しんでください！」とメッセージを贈った。
