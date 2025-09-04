中条あやみ“ユニバの思い出”「学生時代は年パスで、多いときは週5来ていました」
女優・モデルの中条あやみ（28歳）が9月3日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで行われた「『KATE』×『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』初共創アトラクション オープニングセレモニー」に登壇。“ユニバの思い出”を語った。
今回、会見に登壇した「KATE」のブランドミューズである中条。関西出身の中条は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて「学生時代は年パスを持っていて、放課後に多いときは週5で来ていました」と笑顔で語る。
また、パークのハロウィーンイベントについても「ゾンビがリアルで、怖いけどそれが楽しくて、ワクワクドキドキしながら友だちとゾンビに向かって突撃していました。学生の頃はテストに追われていましたが、そんななかUSJでのひとときが、感情を解放できる時間だったんだなと思います！」と思い出を語った。
グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」は、9月5日〜11月3日の期間限定で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが主催するイベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」において、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと共創したアトラクションである「KATE PRESENTS『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』」をオープンする。
