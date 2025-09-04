◆米大リーグ パイレーツ９―７ドジャース（２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、２年連続の「ヒリヒリする」９月初戦でド軍通算１００本塁打を達成した。「１番・ＤＨ」で先発出場の敵地・パイレーツ戦で３回に４６号ソロ。７試合ぶりの一発は自己＆球団最速を更新する打球速度１９３キロ超の“光速アーチ”となった。チームは惜敗したが、約１か月ぶりの３安打をマーク。パドレスと争う地区優勝へ、９月爆発を予感させる幸先のいいスタートを切った。

夕暮れの空の下、大谷が破壊音を奏でた。自己最速の打球速度１２０マイル（約１９３・１キロ）でボールが吹き飛んだ。インパクトから着弾まで約３・５秒。４６号ソロでドジャース通算１００本塁打を成し遂げた。移籍２年目での大台到達は史上４人目だ。世界で最も多い「４４６」の橋がかかるピッツバーグ。ロベルト・クレメンテ橋を望むことができる美しい球場で新たな記録が生まれた。

まさに弾丸だった。３点を追う３回１死。チャンドラー社のバットで有望株の右腕チャンドラーの９９・２マイル（約１５９・６キロ）直球を強振した。打球角度は２３度。１９日（日本時間２０日）の敵地ロッキーズ戦で放った４４号の１９度ほどではなかったが低く、すさまじい速さの弾道だった。ベンチではラッシングがあんぐりを口を開け、「もう彼に驚くことはないよ」とベッツもあきれ顔。ロバーツ監督は「打った瞬間はどれほどの強さかどうか分からなかったが、あっという間に飛んでいった。普通の打者なら単打だが、彼の場合はホームランになってしまう」と目を丸くした。

これまでの自己最速は昨年４月のブルージェイズ戦で、打たれた菊池雄星（現エンゼルス）に「打球が速すぎて見えなかった」と評された１１９・２マイル（約１９１・８キロ）の右前打。花巻東の先輩を打ち砕いた“光速打”を上回った。さらに、９７マイル（約１５６・１キロ）以上の球を捉えた一発は今季６本目。昨季までは７年間で計７本だっただけに、速球に強くなっていることも分かる。指揮官は「彼は常に専用のマシンで速球を打つ練習をしているし、スイングも少しコンパクトにして対応できるようにしている」と証言した。

７回には左中間への二塁打、９回無死一塁では中堅フェンス直撃の適時二塁打をマークし、全て長打で出場２１試合ぶりの３安打。６試合長打なしで終わった８月終盤から一転、２年連続の「ヒリヒリする」９月初戦でド派手なリスタートを切った。

同地区２位のパドレスも敗れ、地区優勝マジックは「２１」となった。３日（同４日）は二刀流で出場する大谷。トマトケチャップで有名な「ハインツ」が創業された街としても知られるピッツバーグで、あと２試合もケチャップのようにドバドバと本塁打を量産していく。（中村 晃大）

◆日米の打球速度 ＭＬＢの今季最高はＯ・クルーズ（パイレーツ）で１２２．９マイル（約１９７．８キロ）。２位がＶ・ゲレロ（ブルージェイズ）の１２０．４マイル（約１９３．８キロ）で、大谷は３位で３人目の大台到達。今季平均は９４．９マイル（約１５２．７キロ）でこちらも３位につけている。ＮＰＢの日本人打者のトップクラスは岡本（巨人）、村上（ヤクルト）、佐藤輝（阪神）らで最速１７０キロ超。長打になりやすいとされるのは打球速度１５８キロ以上、打球角度２６〜３０度で「バレルゾーン」と呼ばれる。