9月3日（水） 九州アジアリーグ試合結果

大分B-リングス 1対3 北九州下関フェニックス

第17回戦 別大興産スタジアム

北 １００ ０１１ ０００｜３

大 ０００ １００ ０００｜１

北九州下関：○中村ー拳士郎

火の国：●松岡、伊藤陽、神田、山本ー久保田

本塁打：中田第8号（北）

昨日と同様北九州下関は初回に先制する。平間がセンターへのヒットを放ち出塁。続く薮はショートへの内野安打となり一、二塁。続く實松がレフトへのタイムリーヒットを放ち1点を先制。

先制された大分は4回の裏。岩下、水本が連打で出塁。続く川原はサードゴロに倒れるもその間にランナーはそれぞれ進塁し二、三塁のチャンス。続く吹上はセンターへの犠牲フライを打ち上げ1点を返し同点とする。

同点に追いつかれた北九州下関は5回の表。中田がレフトを越える第8号ソロホームランを放ち1点を追加。すぐさま勝ち越しに成功する。

1点をリードする北九州下関は6回の表。縄田がセンターへのヒットを放ち出塁。続く河野もセンターへのヒットを放ち一、三塁。続く拳士郎はサードゴロに倒れるもその間にランナーが生還し1点を追加。

3対1で迎えた9回裏。二死から西原がセンターへのヒットを放つ。しかし続く古賀は空振り三振に倒れ試合終了。

北九州下関が連勝を決めた。先発の中村は9回完投勝利。151球を投げ7奪三振1失点の好投を見せ勝利を挙げた。

4日は天候が心配されるが同球場で試合が行われる予定。