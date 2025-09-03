攻守で活躍を見せた北九州下関・拳士郎（左）と151球を投げ切り完投勝利をあげた中村（中）と勝ち越しの第8号本塁打を放った中田（右）

9月3日（水）　九州アジアリーグ試合結果
大分B-リングス　1対3　北九州下関フェニックス
第17回戦　別大興産スタジアム
北 １００　０１１　０００｜３
大 ０００　１００　０００｜１
北九州下関：○中村ー拳士郎
火の国：●松岡、伊藤陽、神田、山本ー久保田
本塁打：中田第8号（北）

　昨日と同様北九州下関は初回に先制する。平間がセンターへのヒットを放ち出塁。続く薮はショートへの内野安打となり一、二塁。続く實松がレフトへのタイムリーヒットを放ち1点を先制。

　先制された大分は4回の裏。岩下、水本が連打で出塁。続く川原はサードゴロに倒れるもその間にランナーはそれぞれ進塁し二、三塁のチャンス。続く吹上はセンターへの犠牲フライを打ち上げ1点を返し同点とする。

　同点に追いつかれた北九州下関は5回の表。中田がレフトを越える第8号ソロホームランを放ち1点を追加。すぐさま勝ち越しに成功する。

　1点をリードする北九州下関は6回の表。縄田がセンターへのヒットを放ち出塁。続く河野もセンターへのヒットを放ち一、三塁。続く拳士郎はサードゴロに倒れるもその間にランナーが生還し1点を追加。

　3対1で迎えた9回裏。二死から西原がセンターへのヒットを放つ。しかし続く古賀は空振り三振に倒れ試合終了。

　北九州下関が連勝を決めた。先発の中村は9回完投勝利。151球を投げ7奪三振1失点の好投を見せ勝利を挙げた。

　4日は天候が心配されるが同球場で試合が行われる予定。